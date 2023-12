Andritz ADR Aktie: Das wird nichts mehr!

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Andritz liegt bei 52,76 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 42,3 EUR liegt. Dies entspricht einem Abstand von -19,83 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 46,76 EUR, was einen Abstand von -9,54 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Andritz liegt bei 85,58 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der 25-Tage-RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin (Wert: 74,71). Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. In den letzten 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Andritz gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als "Gut"-Signale in Bezug auf die Kommunikation. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Andritz beträgt 9,02, was 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von vergleichbaren Maschinenunternehmen (41,57). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.