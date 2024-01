Andritz ADR Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

In den letzten Wochen wurde bei Andritz eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine tendenziell negative Stimmung gegenüber dem Unternehmen aufgefallen ist. Dies führte zu einer Gesamtbewertung für Andritz in diesem Bereich als "Schlecht".

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigen sich die Anleger insgesamt positiv gestimmt in Bezug auf Andritz. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ergab insgesamt eine positive Einschätzung, was zu einem "Gut" für das Unternehmen führt. Jedoch zeigten die jüngsten Diskussionen weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Empfehlung führte.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erreichte Andritz im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,82 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt im Industriesektor liegt das Unternehmen 2,48 Prozent darunter. Die jährliche Rendite für Maschinenunternehmen beträgt durchschnittlich 4,91 Prozent, und Andritz liegt aktuell 0,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses ergibt für Andritz einen Wert von 68,48, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,2, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird Andritz aufgrund dieser Gesamtbetrachtung mit einem "Neutral" bewertet.