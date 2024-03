Amneal Aktie: Was wird das noch werden?

Die Analysten bewerten die Aktie von Amneal auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von -25,79 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 5,39 USD liegt. Somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Basierend auf den Bewertungen aller Analysten wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Amneal in den letzten 12 Monaten eine Performance von 250,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +253,73 Prozent für Amneal. Im "Gesundheitspflege"-Sektor hatte die Aktie eine Rendite von -5,68 Prozent, wobei Amneal 256 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Amneal wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Amneal in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI beträgt aktuell 41,38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.