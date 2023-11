AlzeCure Pharma-Anleger machen nicht mehr mit!

Sentiment und Buzz sind wichtige Indikatoren für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Wir haben die Aktie von Alzecure Pharma auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, und die Änderung der Stimmung war gering. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Auch das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Alzecure Pharma im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Alzecure Pharma. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Alzecure Pharma aktuell mit dem Wert 81,4 überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alzecure Pharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,57 SEK, was einer Differenz von -20,13 Prozent zum letzten Schlusskurs von 3,65 SEK entspricht. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstagen (3,94 SEK) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,36 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird die Alzecure Pharma-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.