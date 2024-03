Alteryx Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Alteryx hat sich in den letzten zwei Wochen stark verändert. Während an sechs Tagen positive Diskussionen überwogen, dominierte an sieben Tagen die negative Kommunikation. Aktuell zeigt sich jedoch ein Anstieg des Interesses an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Alteryx eine Rendite von -27,49 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Software" liegt die Rendite von Alteryx mit 30,65 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Alteryx-Aktie von 48,23 USD um +19,29 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs nur um +1,41 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alteryx-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf den RSI führt.

Insgesamt erhält die Alteryx-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index überwiegend eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.