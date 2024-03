Alpha Partners Technology Merger Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Partners Technology Merger Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Plum Acquisition Iii. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,95 Punkte, was bedeutet, dass Plum Acquisition Iii momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität von Plum Acquisition Iii zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Plum Acquisition Iii daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Plum Acquisition Iii-Aktie ein Durchschnitt von 10,58 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,68 USD, was eine Abweichung von +0,95 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (10,74 USD) liegt nah am letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Plum Acquisition Iii daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung zu Plum Acquisition Iii wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.