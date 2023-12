Alkami Technology Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 8 Mal eine positive Bewertung, 1 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine negative Bewertung für Alkami vergeben. Somit erhält das Unternehmen insgesamt das Rating "Gut" von institutionellen Analysten. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Auch der aktuelle Kurs von 23,45 USD wurde von den Analysten untersucht. Basierend darauf erwarten sie eine negative Entwicklung von -16,31 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 19,63 USD. Dies deutet auf eine negative Einschätzung hin, weshalb die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Alkami in den sozialen Medien signalisieren in den letzten beiden Wochen vorwiegend positive Meinungen. Auch in den Kommentaren dominierten in den vergangenen Tagen neutrale Themen. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet zeigt eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf Alkami. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Alkami liegt bei 59,72 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 34,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Alkami daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysen der Analysten, der Anlegerstimmung, des Sentiments und des Buzzes sowie des Relative Strength Index.