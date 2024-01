Alkami Technology Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Alkami-Aktie wird anhand verschiedener technischer Indikatoren analysiert. Der gleitende Durchschnitt zeigt an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 16,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,25 USD liegt, was einer Abweichung von +43,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,73 USD, was einer Abweichung von +11,6 Prozent entspricht, und auch hier erhält die Alkami-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 9 Bewertungen 8 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,63 USD, was eine mögliche Abnahme von -19,07 Prozent vom aktuellen Schlusskurs bedeuten würde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Alkami-Aktie Werte von 41,71 (RSI7) und 38,69 (RSI25), was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt und somit zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung der Anleger führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Alkami-Aktie basierend auf den technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.