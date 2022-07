Alaska Air Group-Aktie: Einspruch abgewiesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alaska Air Group":

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Donnerstag den Einspruch der Alaska Airlines Inc. abgewiesen, wonach sie rechtlich an die Arbeitsgesetze der Bundesstaaten gebunden ist, in denen ihre Beschäftigten ansässig sind. Dies ist der Hauptpunkt des Rechtsstreits mit den in Kalifornien ansässigen Flugbegleitern. Schlechte Nachrichten für die Airline Die Richter haben die Berufung von Alaska Airlines gegen das Urteil einer… Hier weiterlesen