Alaska Air Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Für die Aktie Alaska Air stehen per 10.07.2023, 08:39 Uhr 53.75 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Alaska Air zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Alaska Air entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Alaska Air-RSI ist mit einer Ausprägung von 26,55 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 19,96, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Alaska Air liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alaska Air vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 63,56 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (53,75 USD) könnte die Aktie damit um 18,26 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Alaska Air-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Alaska Air aktuell 2,97. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -5,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften". Alaska Air bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.