Advanced SolTech Sweden AB Aktie: Was wird das noch werden?

Die Gigasun-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,75 SEK erreicht, während der aktuelle Kurs bei 4 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -48,39 Prozent zum GD200 und zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 5,34 SEK, was einem Abstand von -25,09 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gigasun-Aktie liegt bei 35,62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 73,54, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Damit ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Gigasun-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Gigasun-Aktie deutet die Diskussionsintensität auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Gigasun in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde über Gigasun in sozialen Medien eher neutral diskutiert. Anleger zeigten an zwei Tagen eine negative Stimmung, während größtenteils eine neutrale Einstellung erkennbar war. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Damit erhält Gigasun insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.