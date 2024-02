Adobe Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adobe liegt derzeit bei 50, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 59,42) etwa 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Adobe daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Adobe beträgt derzeit 86,18 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Analysten haben Adobe in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 437,09 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -19,34 Prozent bedeutet und damit als "Schlecht" eingestuft wird.

Im letzten Jahr hat die Aktie eine Rendite von 63,16 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Informationstechnologie") 516,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Softwarebranche beträgt -2,88 Prozent, wobei Adobe derzeit 66,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.