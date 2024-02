2U Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von 2u erreichte in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -94,99 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -8,69 Prozent, was bedeutet, dass 2u im Branchenvergleich um -86,3 Prozent unterperformt hat. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei -8,87 Prozent, und 2u unterperformte um 86,12 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält 2u in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für 2u beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von 2u von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zur Einschätzung einer Aktie hat 2u interessante Bewertungen gezeigt. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für 2u.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 1 Buc, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu 2u aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für 2u liegt bei 10,88 USD, was darauf hindeutet, dass sich der Aktienkurs um 2632,41 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 0,398 USD notierte. Daher erhält die Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Gut".