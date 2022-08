Das geschieht gerade an den Börsen!

Sehr geehrte Leser/Innen,



Die neue Ausgabe Nummer 511 des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist soeben erschienen.

Das erwartet Sie in der neuen Ausgabe:

Der VIX notierte in der vergangenen Handelswoche tiefer. Sollte beim VIX die angegebene Kaufmarke nicht erreicht werden, dann sind tiefere Notierungen zu erwarten. Dieses würde weiter steigende Kurse bei den Indizes mit sich bringen. Zwar lag beim DAX Index das letzte Tief Anfang Juli 2022 tiefer als das März 2022 Tief, jedoch befand es sich innerhalb eines X-Sequentials 5XZ Kurszielbereichs. Sollte der DAX Index tatsächlich innerhalb dieses Kursbereichs in Aufwärtsrichtung umgekehrt sein, dann wäre ein Kursanstieg bis 15.435 Punkten zu erwarten. So wie die anderen Indizes (MDAX Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei225 Index) müssen die Tagesschlusskurse nun fortan oberhalb der aktuellen X-Sequentials Aufwärtstrendmarken notieren. Für neue Handelssignale muss hierfür zunächst die nächste Handelswoche abgewartet werden. Eine explizite Vorbereitung für einen trade finden Sie beim Euro Stoxx 50 Index. Der Dow Jones Industrial Index erfüllte in der letzten Handelswoche die Prognose steigender Kurse. Auch hier dürfte alsbald ein neues Handelssignal anstehen. Lesen Sie in der neuen Ausgabe des

X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, welche Konditionen für einen weiteren Kursanstieg bei den Indizes erfüllt werden müssen. Der Bund Future erreichte zuletzt das prognostizierte Aufwärtsziel und korrigierte in der letzten Handelswoche. Im 30 Years US-Treasury Bonds brachte das letzte Handelssignal einen Gewinn von +315 Punkten ein. In der letzten Handelswoche korrigierte der 30 Years US-Treasury Bonds bis in den genannten Unterstützungsbereich. Sollte der US-Dollar Index Unterstützung innerhalb einer erreichen X-Sequentials Kurszielzone gefunden haben, dann ist die Fortsetzung des Aufwärtstrends oberhalb von 109 Punkten zu erwarten. Ansonsten befindet sich das Korrekturziel unterhalb 102 Punkten und ein Erreichen der Aufwärtsziele würde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. So lange der EUR/USD die Marke von 1,0615 USD nicht überbietet, solange ist ein Kursrückgang bis unterhalb von 0,98 USD zu erwarten. Der GBP/USD fand in der letzten Handelswoche erneut Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke. So lange die Tagesschlusskurse nicht klar oberhalb dieser Abwärtstrend Marke notieren, solange sind tiefere Kurse unterhalb von 1,17 zu erwarten. Sollte der USD/YEN alsbald nicht oberhalb von 139,39 YEN notieren, dann ist ein Kursrückgang bis unterhalb von 127 YEN zu erwarten. Der USD/CAD befindet sich derzeit innerhalb einer Handelsspanne. Hier wird darauf gewartet, dass sich eine Aufwärtstendenz durchsetzt. Der USD/SEK fand in der letzten Handelswoche Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke. Sollte dieses Währungspaar ab Montag höher notieren, dann ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis oberhalb von 11 SEK zu erwarten. Der USD/CHF notierte in der letzten Handelswoche erwartungsgemäß in Richtung unterhalb von 0,93 CHF tiefer. Der CRB-Index notierte in der vergangenen Handelswoche fester. Es bestehen gute Chancen darauf, dass der CRB-Index derzeit ein negatives X-Sequentials X7 Muster formiert. Es ist dann das Erreichen des erwarteten Abwärtsziels, dass sich durch eine X-Sequentials Umkehr der Kurse infolge eines negativen X-Sequentials X7 Musters am 13.6.2022 ergab, zu erwarten. Erst durch das Überbieten des letzten Hochs vom 9.6.2022 bei 329.5902 Punkten ist die Prognose tieferer Rohstoff Kurse nichtig. Dementsprechend wird derzeit die weitere Kursentwicklung beim Light Crude Oil (Rohöl) abgewartet. Stellt sich das beim CRB-Index erwähnte Kursmuster ein, so ergibt sich beim Öl die Möglichkeit ausgehend von derzeit $94,34 auf einen Kursrückgang bis $77,30 zu spekulieren. Wie bereits in der letzten Woche erwähnt, wären beim Natural Gas (Erdgas) technisch Kurse bis $4,08 bis $3,78 zu erwarten gewesen. Aufgrund der Gas Krise zeigte sich der Rohstoffwert allerdings sehr volatil, was zu einer Gegenbewegung ausgehend von $5,325 bis $9,419 führte. Erdgas notiert derzeit in Seitwärtsrichtung bei $8,874. ULSD Heating Oil (Heizöl) notiert aktuell bei $3,3372. Sollte Heizöl an der aktuellen X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $3,6620 oder spätestens im Kursbereich von $3,7448 bis $4,1579 Widerstand finden, dann ist ein weiterer Kursrückgang bis $2,735 bis $2,602 zu erwarten. Dementsprechend besteht eine profitable Short Position. RBOB Gasoline (Benzin) erreichte bereits mit $2,7575 eine X-Sequentials Kurszielzone. Sollte keine plötzliche Stärke bei den Rohstoffen vorliegen (dieses wäre zu erkennen, wenn der CRB-Index nicht alsbald tiefer notiert), dann ist ausgehend von derzeit $3,0715, ein weiterer Kursrückgang bis $2,5430 und $2,212 zu erwarten. Gold, Silber und Platin notierten auch in der letzten Handelswoche fester. Hier wurden zuvor keine großen Abwärtsbewegungen mehr erwartet. Silber notiert aktuell bei $20,349 und hat die Möglichkeit bis $22,85 - $22,97 anzusteigen. Gold notiert aktuell bei $1.807,2 und hat die Möglichkeit bis $1.851 bis $1.864 anzusteigen. Lesen Sie in dieser neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, welche Bedingungen für einen Kursanstieg gelten. Platin notiert derzeit bei $959,4 und erreichte eine X-Sequentials Kursziel.

Es ist ein weiterer Kursanstieg bis $1000 ist zu erwarten.



Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

