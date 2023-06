X-Sequentials Trading für die KW25 2023

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der VIX notierte in der letzten Handelswoche tiefer. Das Zeitziel am 13.6.2023 fiel auf ein Zwischenhoch. Jedoch ist hier ggf. ein Streubereich von ein paar Handelstagen einzukalkulieren. Es wurde abgewartet, ob an diesem Zeitziel ein Tiefpunkt auftritt. Ein solcher Tiefpunkt beim VIX würde mit einem Hochpunkt bei den Aktien-Indizes einhergehen. Bislang ist dieses nicht eingetreten. Erst VIX Notierungen oberhalb von 17.60 Punkten würde einen Tiefpunkt beim VIX vermuten lassen. Erst wird noch die nächste Handelswoche bezüglich dessen abgewartet. Beim VIX ist ein Kursrückgang bis in eine nächste X-Sequentials Kurszielzone zu erwarten. Daher sind bei den einzelnen Aktien-Indizes höhere Kurse zu erwarten. Der DAX-Index stieg in der letzten Handelswoche an. Der Stoppkurs der Long-Position konnte oberhalb des Einstiegs gesetzt werden. Zudem ergibt sich eine aktualisierte Prognose. Es ist ein Kursanstieg bis 16.665 Punkten bis 16.785 Punkten zu erwarten. Diese Kurszielzone sollte bis innerhalb des Zeitbereiches vom 5.7.2023 bis zum 31.7.2023 erreicht werden, wobei das Mittel am 18.7.2023 schätzungsweise als eigentliches Zeitziel herangezogen werden kann. Der Dow Jones Industrial Index notierte in der letzten Handelswoche ebenfalls höher und der Stoppkurs der Long-Position konnte oberhalb des Einstiegspunktes gesetzt werden. Für den Fall, dass wenn die Long-Position vor Erreichen des Kurszieles ausgestoppt wird, liegt ein neues Handelssignal vor. Beim Nasdaq 100 Index wurden in der letzten Handelswoche 347 Punkte gewonnen. Es liegt neues Handelssignal vor. Beim Euro Stoxx 50 Index konnte der Stopp der bestehenden Long-Position ebenfalls oberhalb des Einstiegs gesetzt werden. Der CAC 40 Index ist ebenfalls angestiegen. Der Stopp der bestehenden Long-Position konnte hier höher gesetzt werden, sodass das Risiko nun 52 Punkte anstatt 217 Punkte beträgt. Der FTSE 100 Index notierte in der letzten Handelswoche ebenfalls fester. Auch hier konnte der Stoppkurs angehoben werden, sodass das Risiko jetzt 92,6 Punkte anstatt 427,6 Punkte beträgt. Auch der australische All Ordinaries Index notierte in der letzten Handelswoche fester. Der Stopp der Long-Position konnte hier oberhalb des Einstiegs gesetzt werden.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der US-Dollar-Index schloss am Freitag, dem 16.6.2023 tiefer bei $101,838. Das letzte Hoch lag am 31.5.2023 bei $104,615. Somit wurde die prognostizierte Kurszielzone bei $104,90 bis $105,66 Punkten leicht verfehlt und die Unterstützung im Kursbereich von $103,480 bis $102,375 wurde unterboten. Es war ein Short Einstieg bei $105 bis $98 vorgesehen. Dieses ist nicht eingetreten. Widerstand befindet sich jetzt von $101,838 bis $103,360. Sollte der US-Dollar Index tatsächlich einen Hochpunkt ausgebildet haben und in Abwärtsrichtung umgekehrt sein, dann ist ein Kursrückgang bis zunächst $100 bis 99,40, gefolgt von einem weiteren Kursrückgang bis $98 bis $96,70 zu erwarten. Ansonsten ist mit einer Seitwärtsbewegung zwischen $100,420 und $104,615 zu erwarten. Notiert der US-Dollar Index tiefer, dann sind steigende Kurse beim EUR/USD und GBP/USD zu erwarten. Beim BITCOIN/EURO und ETHEREUM/EURO sind steigende Kurse voraus-sichtlich wieder dann zu erwarten, wenn der US-Dollar Index sein letztes Tief bei $100,420 unterbietet. Der USD/JPY notiert zumeist nach drei bis vier Wochen zusammen mit dem US-Dollar Index schwächer. Beim USD/CAD gilt die Seitwärtsbewegung nun als beendet und es sind parallel mit dem US-Dollar tiefere Kurse zu erwarten.

US-Dollar Index 1 Tages Chart:

Der (Reuters/Jefferies) CRB-Index ist der rechnerische Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden. Steigt jener CRB-Index, dann steigen auch die Kurse Rohstofftitel wie Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Wenn der CRB-Index fällt, fallen die Kurse der zuvor erwähnten Rohstoffe. Die Rohstofftitel "Gold" und "Silber" besitzen in diesem Zusammenhang gegenüber dem CRB-Index einen Vorlauf. Diese bilden früher einen Tiefpunkt aus. Beim CRB-Index ist mittelfristig ein Kursrückgang bis $238 zu erwarten. An dieser Kursmarke sollte der CRB-Index einen markanten Tiefpunkt ausbilden, dem ein Kursanstieg bis $305 folgen sollte. Der CRB-Index schloss am Freitag, dem 16.6.2023 bei 270.9080 Punkten. Somit befindet sich der CRB-Index innerhalb der in der letzten Ausgabe erwähnten, temporären Aufwärtsbewegung.

Die Aufwärtszielzone wird auf $272.25 bis $277.21 korrigiert.

Ein Hochpunkt ist ungefähr am 23. Juni 2023, alternativ ungefähr am 19. Juli 2023 zu erwarten. Innerhalb der oben genannten Aufwärtskurszielzone, alternativ bei $282.29-$285.73, sollte der CRB-Index dann Widerstand finden und im Anschluss bis $238 fallen und dort einen Tiefpunkt ausbilden.

CRB-Index 1 Tages Chart:

Die neue X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe ist erschienen. Es erwarten Sie aktuelle X-Sequentials Kurprognosen für die Aktien-Indizes, Zinsmärkte, Devisenpaare und Rohstoffe.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe erscheint jedes Wochenende per E-Mail und Zugang zum Abonnenten Lesebereich.

Es erwarten Sie wöchentlich aktuelle X-Sequentials Kurprognosen für die Aktien-Indizes, Zinsmärkte, Devisenpaare und Rohstoffe.

Sie finden im X-Sequentials Trading Börsenbrief, Kursprognosen und Handelssignale für die nachfolgenden Titel:

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

In der letzten Handelswoche wurden im Nasdaq 100 Index + 347 Punkte gewonnen.

Vorherige Gewinne des X-Sequentials Trading:

EUR/USD: +143 Pips, FTSE 100 Index: +400 Punkte, Euro Stoxx 50 Index: +173 Punkte, Dow Jones Industrial Index: +98,9 Punkte, DAX-Index: +882 Punkte, Nasdaq 100 Index: +1285 Punkte, Coffee (Kaffee): +1800 Ticks, Euro Stoxx 50 Index: +184 Punkte, FTSE 100 Index: +191 Punkte, Silber: +126 Ticks, Silber: +138 Ticks, USD/CAD: +119 Pips, Gold: +279 Ticks, USD/JPY: +377,5 Pips,

GBP/USD: +359 Pips, EUR/USD: +164 Pips DAX-Index: +311,93 Punkte, Euro Stoxx 50 Index: +184 Punkte, DJI: +408 Punkte,USD/JPY: +174 Pips, Silber: +4 Ticks, USD/JPY: +154 Pips,USD/JPY: +210 Pips, Bund Future: +454 Ticks, Nasdaq 100 Index: +425 Punkte.

devin.sage(at) gmail.com devin.sage(at) gmail.com Melden Sie sich für den kostenlosen Technical-Trading-Profits.com Newsletter an!

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (beste) Börsenbrief für Ihr Trading!

PS:

Ich gebe Ihnen die Garantie, dass wenn Sie innerhalb der nächsten 12 Monate keine hochprofitable Prognosen im X-Sequentials Trading Börsenbrief finden, werden Sie Ihr Geld zurückerhalten. Sie gehen daher kein Risiko ein.