X-Sequentials Trading für die KW24 2023

Der VIX erreichte in der letzten Handelswoche eine prognostizierte X-Sequentials Abwärtszielzone. Auf den 13.6.2023 fällt ein Zeitziel. Hier ist ggf. ein Streubereich von ein paar Handelstagen einzukalkulieren. Es wird abgewartet, ob an diesem Zeitziel ein Tiefpunkt auftritt. Ein solcher Tiefpunkt beim VIX würde mit einem Hochpunkt bei den Aktien-Indizes einhergehen.

Der DAX-Index verlief in der letzten Handelswoche überwiegend seitwärts, befindet sich aber innerhalb des Zeitzielbereichs, innerhalb dessen ein Hochpunkt knapp oberhalb von 16.600 Punkten erwartet wird.

Beim Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index und CAC 40 Index liegen jeweils neue Handelsgelegenheiten vor.

Beim FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index und All Ordinaries Index sind steigende Kurse zu erwarten.

Nach Ausbildung eines positiven X-Sequentials X5 Kursmusters vom 21.10.2022 bis zum 8.3.2023, notierte der Bund Future zunächst bis 140,30 EUR (20.3.2023) höher, verlief aber im Anschluss in seitwärts Richtung.

So lange der Bund Future oberhalb der Marke von 130,77 EUR notiert, solange ist bis zum 20.9.2023 ein Kursanstieg bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 142,80 EUR - 144,15 EUR zu erwarten.

Beim 30 Years US-Treasury Bonds Future liegt ebenfalls ein positives

X-Sequentials Kursmuster vor. Zwar folgte einem Kursanstieg ein Seitwärtsverlauf der Kurse, jedoch ist das Kursmuster so lange gültig, solange die Marke von $122,69000 nicht unterboten wird.

Beim US-Dollar Index wird ein Kursanstieg bis in eine X-Sequentials Aufwärtszielzone gewartet. Dort erfolgt ein Shorteinstieg.

Bis zu einem Hochpunkt beim US-Dollar Index, ist eine Kursschwäche, alternativ eine Seitwärtsbewegung beim EUR/USD, GBP/USD, BITCOIN/EURO und ETHEREUM/EURO zu erwarten.

Hingegen ist beim Währungspaar USD/CAD die Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu erwarten.

Beim USD/JPY ist aufgrund einer erreichten Aufwärtszielzone eine Konsolidierung zu erwarten.

Für den EUR/USD liegt ein Handelssignal vor.

Beim GBP/USD besteht eine Long-Position. Ein Einstieg ist noch möglich.

Beim USD/JPY liegt ein neues Handelssignal vor.

Beim USD/CAD ist die Fortsetzung der Seitwärtsbewegung bis maximal zum 21.6.2023 zu erwarten. Ein vorheriges Zeitziel fällt auf den 15.6.2023.

Der Bitcoin/Euro notiert in Seitwärtsrichtung.

Hier ist erst wieder ein Handelssignal zu erwarten, wenn der US-Dollar Index den erwarteten Hochpunkt ausbildet.

Auch der Ethereum/Euro verläuft derzeit in Seitwärtsrichtung.

Eine Trendbewegung ist auch hier nach Ausbildung eines Hochpunkts beim US-Dollar Index zu erwarten. Es besteht eine Long-Position.

Der (Reuters/Jefferies) CRB-Index ist der rechnerische Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden. Steigt jener CRB-Index, dann steigen auch die Kurse Rohstofftitel wie Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen). Wenn der CRB-Index fällt, fallen die Kurse der zuvor erwähnten Rohstoffe. Die Rohstofftitel „Gold“ und „Silber“ besitzen in diesem Zusammenhang gegenüber dem CRB-Index einen Vorlauf. Diese bilden früher einen Tiefpunkt aus. Beim CRB-Index ist ein Kursrückgang bis $238 zu erwarten. An dieser Kursmarke sollte der CRB-Index einen markanten Tiefpunkt ausbilden, dem ein Kursanstieg bis $305 folgen sollte. Sollte zuvor die Marke von $264,1220 überboten werden, dann ist ein temporärer Kursanstieg bis $264.9432 bis $272.0602 möglich. Innerhalb dieses Kursbereichs sollte der CRB-Index dann Widerstand finden und im Anschluss einen Tiefpunkt an der Marke von $238 ausbilden.

Im Brent-Öl besteht eine Long-Position.

Beim Aluminium wird jetzt auf ein X-Sequentials Kurmuster gewartet.

Gold verläuft derzeit aufgrund einer Überschneidung mit der X-Sequentials Analysegeometrie und einem Kursbalken am 3.4.2023 in Seitwärtsrichtung. Voraussichtlich wird diese Seitwärtsbewegung bis zum 23.6.2023, spätestens bis zum 29.6.023 andauern.

Beim Kaffee (Coffeee) wurden in der letzten Ausgabe steigende Kurse prognostiziert. Kaffee notierte in der letzten Handelswoche fester und es besteht eine Long-Position.

Ein Einstieg ist noch möglich.

Beim Silber wird der weitere Kursverlauf des CRB-Index für ein neues Handelssignal abgewartet.

Beim Weizen wurde zuletzt ein Kursziel um $2,25 verfehlt.

Auch hier wird der weitere Kursverlauf für eine neue Handelsgelegenheit abgewartet.

