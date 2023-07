X-Sequentials Trading für die 30 KW 2023

Sehr geehrte Leser/Innen,

die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs ist am Wochenende erschienen.Mit der neuen Ausgabe erhalten Sie die aktuellen X-Sequentials Analysen, Kursprognosen und Handelssignale für die Aktien-Indizes, Zinsmärkte, Devisenpaare und Rohstoffe (Commodities). Damit sind Sie charttechnisch auf dem aktuellen Stand.

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index.

Der VIX Index hat zwar eine Trendumkehr vollzogen, notiert jedoch weiterhin in Seitwärtsrichtung. Daher ist bei den meisten Aktien-Indizes ein Seitwärtsverlauf zu erwarten.

Meines Erachtens ist es derzeit ratsam, den DAX Index Ausbruchsrichtung zu handeln!

Es liegen dementsprechend Handelssignale für die Long-Seite und Short-Seite vor.

Beim Dow Jones Industrial Index wurden in der letzten Handelswoche+298 Punkte gewonnen.

Es liegt ein potenzielles Handelssignal vor.

Dieses erhalten die Abonnenten/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs nach Markteröffnung am Montag, dem 24.7.2023.

Für den Nasdaq 100 Index liegt ebenfalls ein Handelssignal vor.

Beim Euro Stoxx 50 Index wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Im CAC40 Index besteht eine Position im Markt.

Auch für den FTSE 100 Index liegt ein neues Handelssignal vor.

Für den All Ordinaries Index gilt in der nächsten Handelswoche, wie geplant, das letztwöchige Handelssignal nochmals.

Mit dem ersten Versuch Long in den Markt einzusteigen wurden 22 Punkte verloren.

Euro Bund Future, 30 Years US-Treasury Bond.

Im Bund Future besteht eine Position.

Beim 30 Years US-Treasury Futures wird der weitere Marktverlauf abgewartet.

US-Dollar-Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, BTC/EUR,ETH/EUR.

Im US-Dollar Index besteht eine Position im Markt.

Im EUR/USD wurden in der letzten Handelswoche +413 Pips gewonnen.

Es liegt ein neues Handelssignal für die nächste Handelswoche vor.

Auch für den GBP/USD, USD/JPY und USD/CAD liegen für die nächste Handelswoche neue Handelssignale vor

Beim Bitcoin/Euro und Ethereum/Euro wird der weitere Marktverlauf abgewartet.

CRB-Index, Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Im Brent Oil und Aluminium besteht eine Position im Markt.

Zudem liegen neue X-Sequentials Handelssignale für Gold, Silber und Kaffee vor.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief enthält nachfolgende Titel:

