X-Sequentials Trading Performance Update 3. KW. 2023

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Sehr geehrte Leser*innen,X-Sequentials Handelssignal: +202 Punkte,X-Sequentials Handelssignal: +404 Punkte,X-Sequentials Handelssignal: +119,12X-Sequentials Handelssignal: +1303,04 Punkte,X-Sequentials Handelssignal: +354,36,X-Sequentials Handelssignal: +295,48 Punkte,X-Sequentials Handelssignal -170.44 Punkte,X-Sequentials Handelssignal: +411 Punkte,X-Sequentials Handelssignal: +232,1 Punkte,X-Sequentials Handelssignal: +471 Punkte,X-Sequentials Handelssignal: +127,5 Pips,X-Sequentials Handelssignal: +218 Pips,X-Sequentials Handelssignal: +263 Pips,X-Sequentials Handelssignal: +645 Pips.Seit Januar 2012 wurden 1208 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 967 Handelssignale Gewinner und 241 Handelssignale waren Verlierer. Das ergibt eine Trefferquote von 80 %.Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 17.1.2023 bei 174885 Punkten.(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 1,91 EUR täglich; 699 EUR für 12 Monate X-Sequentials Trading)(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 EUR täglich; 99 EUR für 30 Tage X-Sequentials Trading)Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 1,91 EUR täglich; 699 EUR für 12 Monate X-Sequentials Trading)(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 EUR täglich; 99 EUR für 30 Tage X-Sequentials Trading)Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!