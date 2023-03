X-Sequentials Trading Börsenbrief Nr. 540

Sehr geehrte Leser/innen,

VIX, DAX 40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds, US-Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, BTC/EUR, ETH/EUR, CRB-Index, Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber, Wheat (Weizen).



VIX-Index:

Der CBOE Volatilität Index (VIX) stieg in der vorletzten Handelswoche bis 30.81 Punkten an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 21.74 Punkten. Somit wurde die erste X-Sequentials Kurszielzone bei 26.50 Punkten bis 30.30 Punkten überboten. Aufgrund des vorliegenden positiven X-Sequentials X7 Kursmusters kann ein weiterer Kursanstieg bis in die vollständige X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 38.85 Punkten bis 42.50 Punkten bis zum 10.4.2023 erwartet werden. Ein alternatives Zeitziel fällt auf den 13.6.2023. Derzeit ist aber um den 10.4.2023 von einem Hochpunkt, auszugehen. Unterstützung befindet sich bei 18.55 Punkten. Mit Erwartung eines weiter ansteigenden VIX-Indexes sind weiter tiefere Kurse, alternativ eine erhöhte Volatilität in Abwärtsrichtung als auch in Aufwärtsrichtung, bei den einzelnen Aktien-Indizes zu erwarten.

DAX-Index:

Der DAX Index bildete in der letzten Handelswoche bei 14.458,39 Punkten einen Tiefpunkt aus und fand im Wochenverlauf mit 15.298,49 Punkten Widerstand an der unteren Begrenzung des aktuellen X-Sequentials Aufwärtstrendkanals. Der Schlusskurs am Freitag, dem 24.3.2023 lag bei 14.957,23 Punkten. Es ist eine Abwärtsbewegung bis xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Als eigentliches Kursziel gilt das Mittel bei xxxx Punkten. Widerstand befindet sich anschließend bei xxxx Punkten.

Da aufgrund der aktuellen Bankenkrise höchstwahrscheinlich ein volatiler Marktverlauf vorliegen wird, muss derzeit von einem Handelssignal abgesehen werden. Sofern die oben genannte Abwärtszielzone erreicht wird, bietet sich eine Long-Positionierung bis ca. 16.100 Punkte an. Sie erhalten zu dem Zeitpunkt eine separate E-Mail. Es ist zu beachten, dass der DAX-Index für steigende Kurse permanent oberhalb von xxxx Punkten notieren muss. Mit dem vorletzten Handelssignal wurden 882 Punkte gewonnen.

Dow Jones Industrial Index:

Der Dow Jones Industrial Index stieg in der letzten Handelswoche bis 32.761,89 Punkten an und schloss am Freitag, dem 24.3.203 bei 32.237,53 Punkten. Beim Dow Jones Industrial Index ist eine Abwärtsbewegung bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Widerstand befindet sich im Anschluss bei xxxx Punkten. Derzeit ist zu beachten, dass wenn der Dow-Jones-Index Marktstärke zeigen sollte, es dann ist mit einem Kursanstieg bis an den X-Sequentials Widerstand bei xxxx Punkten zu rechnen. Mit der letzten Short-Position wurden, 989 Punkte (1/10 = 98,9 Punkte) gewonnen. Es ergibt sich kein neues Handelssignal.

Nasdaq 100 Index:

Die X-Sequentials Kurszielzone bei 11.450 Punkten bis 11.308 Punkten galt in der letzten Ausgabe als nicht erreicht. Der Nasdaq 100 Index stieg in der letzten Handelswoche infolgedessen bis 12.943,62 Punkten an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 12.767,05 Punkten. Es ist ein Kursanstieg bis xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Sollten sich das derzeitige Zinsumfeld nicht ändern, dann ist im Anschluss ein Kursrückgang bis xxxx Punkten zu erwarten. Es liegt kein neues Handelssignal vor. Mit dem letzten Handelssignal wurden 1285 Punkte gewonnen.

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index notierte in der letzten Handelswoche bis 3.980,94 Punkten tiefer, stieg anschließend bis 4.215,20 Punkten an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 4.130,62 Punkten. Es ist ein Kursrückgang bis 3.930 Punkten bis 3.875 Punkten zu erwarten. Widerstand befindet sich im Anschluss bei 4.095 Punkten. Sollte im Verlauf der nächsten Handelswoche die Marke von 4.215,20 Punkten überboten werden, dann ist mit einem Kursanstieg bis 4.490 Punkten zu rechnen. Für die nächste Handelswoche wird beim Euro Stoxx 50 Index nur die Möglichkeit eines Kursanstiegs berücksichtigt. Es liegt ein Handelssignal vor.

CAC40 Index:

Der CAC40 Index notierte in der letzten Handelswoche bis 6.796,21 Punkten tiefer, notiert im Anschluss bis 7.157,73 Punkte höher und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 7.015,10Punkten. So lange die Marke von 7.157,73 Punkten nicht überboten wird, solange ist ein Kursrückgang bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Widerstand befindet ich im Anschluss bei xxxx Punkten. Es besteht eine Short-Position. Der Stopp liegt bei 7163 Punkten. Das Kursziel liegt bei 6710 Punkten.

FTSE 100 Index:

Der FTSE 100 Index fiel in der letzten Handelswoche bis 7.198,0 Punkten, stieg im Anschluss bis 7.585,0 Punkten an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 7.503,0 Punkten. Mit dem Tief bei 7.198,0 Punkten fand der FTSE 100 Index Unterstützung an der X-Sequentials "X" Marke des für den Kursanstieg von 6705,0 Punkten bis 8043.2 Punkten verantwortlichen X-Sequentials X5 Kursmusters, sodass dieses Kursmuster nun vollständig ist. Demzufolge befindet sich der FTSE 100 Index inzwischen innerhalb einer Zwischenbewegung, wobei sich Widerstand im Kursbereich von 7809 Punkten bis 7919 Punkten befindet. Es muss jetzt auf das nächste Kursmuster gewartet werden. Ein weiterer Kursrückgang unterhalb des Tiefpunkts vom 13.10.2022 bei 6705.0 Punkten ist nur zu erwarten, wenn der FTSE 100 Index die Marke bei 7200 Punkten unterbieten sollte. Mit dem letzten Handelssignal wurden 400 Punkte gewonnen.

All Ordinaries Index:

Der All Ordinaries Index notierte in der letzten Handelswoche bis 7.085,10 Punkten tiefer und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 7.137,60 Punkten. Beim All Ordinaries Index ist spätestens bei 7.050 Punkten eine Umkehr der Kurse in Aufwärtsrichtung bis 7.360 Punkten zu erwarten. Ein größerer Kursrückgang ist erst dann zu erwarten, wenn die Marke von 6.900 Punkten unterboten wird. Kein Handelssignal.

ZINSMÄRKTE:

Bund Future:

Der Bund Future schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 137,04 EUR. Es liegt ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster vor, das bis zum 16.6.2023 einen Kursanstieg bis xxxx EUR und maximal bis xxxx EUR-xxxx EUR zu erwarten. Ein alternatives Zeitziel fällt auf den 20.9.2023. Für diesen Kursanstieg ist es notwendig, dass der Bund Future die Marke von 130,77 EUR nicht unterbietet. Es besteht eine Long-Position. Mit dem letzten Handelssignal wurden 454 Ticks/Punkte gewonnen.

30 Years US-Treasury Bonds Future:

Der 30 Years US-Treasury Bonds Future notierte in der letzten Handelswoche bis $133,91000 höher und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei $131,78000. Es ist aufgrund eines positiven X-Sequentials X5 Kursmusters ein Kursanstieg bis $xxxx-$xxxx und maximal bis $xxxx-$xxxx zu erwarten. Damit dieser Kursanstieg eintreffen kann, darf das Tief bei $xxxxnicht unterboten werden. Es besteht eine Long-Position.

Forex:

US-Dollar Index:

Beim US-Dollar Index wurde zuletzt ein Tiefpunkt erwartet, gefolgt von steigenden Kursen. Der US-Dollar Index bildete bei $100,680 am 2.2.2023 einen Tiefpunkt aus und stieg vor drei Handelswochen bis $105,870 an. Der Schlusskurs am Freitag, dem 24.3.2023 lag bei $102,207. Somit wurde ein Verkaufssignal durch das Unterbieten der Marke von $103,070 ausgelöst. Sollte der US-Dollar Index den Stoppkurs dieses Verkaufssignals bei $104,200 überbieten, dann ist eine Seitwärtsbewegung bis knapp oberhalb des letzten Hochs bei $105,870 zu erwarten. Es wird abgewartet, ob sich im Zuge dessen ein negatives X-Sequentials Kursmuster entwickelt. Sollte der US-Dollar Index hingegen weiter schwächeln, dann ist ein Kursrückgang bis $98 bis $97 zu erwarten. Bei einer anhaltenden Schwäche des US-Dollar Indexes würde der USD/CAD zusammen mit dem USD/JPY tiefer notieren. Beim EUR/USD und GBP/USD wären festere Kurse zu erwarten. Bei den Kryptowährungspaaren BITCOIN/EURO und ETHEREUM/EURO wären ebenfalls steigende Kurse zu erwarten.

EUR/USD:

Der EUR/USD notierte in der letzten Handelswochen bis 1,0930 USD höher und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 1,0758 USD. Aufgrund einer nicht erreichten X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung und der Schwäche beim US-Dollar Index, ist bei diesem Währungspaar ein Kursanstieg bis in die vollständige X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei xxxx USD bis xxxx USD einzubeziehen. Es liegt ein Handelssignal vor.

GBP/USD:

Der GBP/USD stieg zuletzt von 1,1803 USD bis 1,2344 USD an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 1,2228 USD. Beim GBP/USD ist ein Kursanstieg bis zu einer vollständigen X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei xxxx USD bis xxxxx USD zu berücksichtigen.

Es liegt ein Handelssignal vor.

USD/JPY:

Es lag ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster vor, aufgrund dessen ein Kursanstieg bis 136,75 YEN - 138,65 YEN prognostiziert wurde. Das Währungspaar stieg zuletzt bis 137,92 YEN an. Anschließend wurde eine Korrektur bis in den X-Sequentials "X" Unterstützungsbereich dieses Kursmusters bei 134,78 YEN bis 129,05 YEN prognostiziert, wobei sich das eigentliche Kursziel bei 131,90 YEN befand. Der USD/JPY notierte in der letzten Handelswoche weiter bis 129,64 YEN tiefer und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 130,70 YEN. Sollte der USD/JPY weiter tiefer notieren, dann wäre eine Abwärtsbewegung bis 115 YEN bis 112 Yen zu erwarten. Es wird die nächste Handelswoche für einen Short-Einstieg abgewartet. Mit dem letzten Handelssignal wurden 377,5 Pips gewonnen.

USD/CAD:

Der USD/CAD fand mit 1,3862 CAD Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 1,3855 CAD und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 1,3739 CAD. Derzeit ist von einer Abwärtsbewegung bis 1,3480 CAD auszugehen. Kein Handelssignal.

Bitcoin/Euro:

Der BTC/EUR stieg in der letzten Handelswoche 26.809,50 EUR an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 25.553,77 EUR.

Der BTC/EUR ist mittlerweile aus einem X-Sequentials Abwärtstrendkanal ausgebrochen, sodass nach einer Long-Positionierung bis zum Kursziel des Ausbruchs bei 36.500 EUR Ausschau zu halten ist. Derzeit bietet sich an, auf einen Kursrückgang bis 21.100 EUR abzuwarten und dort eine Long-Position mit Stoppkurs bei 18.450 EUR einzugehen. Es wird entsprechend der weitere Kursverlauf abgewartet.

Ethereum/Euro:

Der ETH/EUR steig in der letzten Handelswoche bis 1.731,27 EUR an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei 1.633,60 EUR. Wie beim BTC/EUR muss auch bei diesem Währungspaar auf eine Handelsgelegenheit gewartet werden. Unterstützung befindet sich bei 1.500 EUR. Sofern sich in der nächsten Zeit ein dreiteiliges Kursmuster in Abwärtsrichtung entwickeln sollte, läge ein X-Sequentials X5 Kursmuster vor und es würde ein Long-Einstieg erfolgen. Es wird dementsprechend Ausschau nach einem solchen Kurmuster gehalten.

Commodities/Rohstoffe:

CRB-Index:

Der CRB Index griff zuletzt die Prognose aus dem Sommer 2022 wieder auf und fiel bis $254.0317. Der Schlusskurs am Freitag, dem 24.3.2023 lag bei $.258.4906. Es ist ein weiterer Kursrückgang bis $238 zu erwarten, da dort eine Überschneidung der Kursbalken mit der X-Sequentials Analysegeometrie vorliegt. Entsprechend sind bis dahin bei den meisten Rohstoffen tiefere Kurse zu erwarten. Der Tiefpunkt beim CRB-Index ist alsbald zu erwarten, da Gold und Silber dem CRB-Index gegenüber einen Vorlauf besitzen. Entsprechend würden diesem Tiefpunkt beim CRB-Index generell steigende Rohstoffkurse folgen.

Brent Crude Oil:

Die schlechte Nachrichtenanlage der vorletzten Handelswoche führte beim Brent Oil zu einem Kursrückgang bis $70,13. Mit diesem Tiefpunkt wurde eine Kurszielzone und ein Zeitziel erreicht. Als Nächstes wäre ein Kursanstieg bis $83,70 zu erwarten. Von einer Long-Positionierung wird jedoch abgesehen, da der CRB-Index noch keinen Tiefpunkt ausgebildet hat. Im Falle einer Kursschwäche befindet sich die nächste Unterstützung bei $68,10. Folgeunterstützung befindet sich bei $61,05.

Aluminium:

Aluminium fiel in der letzten Handelswoche bis $2247.44 und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei $2232.87. Zwar wurde die Kurszielzone bei $xxxx bis $xxxx nicht ganz erreicht, jedoch ist das Zeitziel, am 23.3.2023 vollständig, sodass von einem Tiefpunkt auszugehen ist.

Es ist ein Kursanstieg bis mindestens $xxxx zu erwarten. Es liegt ein Handelssignal vor.

Gold:

Gold erreichte mit $2.014,9 eine X-Sequentials Aufwärtszielzone bei $2003 bis $2025 und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei $1.983,8. Unterstützung befindet sich bei $xxxx und später bei $xxxx. Sollte Gold an diesen Marken Unterstützung finden und die Marke von $xxxxüberbieten, dann ist eine Aufwärtsbewegung bis zu den Kurszielen bei $xxx und anschließend bis $xxxx zu erwarten. Es liegt ein Handelssignal vor.

Coffee (Kaffee):

Kaffee schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei $179,25. Zuletzt wurde erwartet, dass Coffee (Kaffee) spätestens bei $113,60 Unterstützung findet und anschließend bis $193 bis $204 ansteigt. Das Tief lag am 11.1.2023 bei $142,05. Im Anschluss stieg Kaffee bis $194,15 an. Somit wurde das Kursziel der Long-Position, die bei $153,85 eröffnet wurde, bei $193 erreicht. Der Stopp musste zuletzt von $153,85 auf $142,05 gesetzt werden. Kaffee befindet sich aktuell innerhalb einer X-Sequentials "X" Gegenbewegung. Es ist zu erwarten, dass an der Marke, alternativ knapp unterhalb dieser, bei $163,8 Unterstützung finden wird. Es muss dann auf die Folgekursbewegungen für eine neue Handelsgelegenheit beobachtet werden.

Silber:

Silber stieg in der letzten Handelswoche bis $23,705 an und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei $23,339. Es ist ein Kursanstieg bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei $xxxx bis $xxxx zu erwarten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von $xxxx bis $xxxx. Es liegt ein Handelssignal vor. Mit dem letzten Handelssignal wurden 138 Ticks/Punkte gewonnen.

Wheat (Weizen):

Weizen bildete in der letzten Handelswoche bei $654 einen Tiefpunkt aus und schloss am Freitag, dem 24.3.2023 bei $688,50. Weizen befindet sich innerhalb eines Kursbereiches, innerhalb dessen die Ausbildung eines Tiefpunkts als wahrscheinlich erscheint. Die Widerstände in Aufwärtsrichtung, nachdem ein Tief gefunden wurde, befinden sich bei $845 und $1.135. Für eine Aufwärtsbewegung ist es notwendig, dass Weizen die X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $753,50 überbietet und permanent oberhalb dieser Marke notiert. Entsprechend wird der weitere Kursverlauf beobachtet.

