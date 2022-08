View this email in your browser Erfolgsquote von 80 %! (Von 1170 Handelssignalen waren in 10,6 Jahren 933 Gewinner)

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading! Wollen Sie treffsichere Marktprognosen?

Wollen sie treffsichere Handelssignale?

Wollen Sie mehr Gewinne an der Börse machen, um mehr Geld zur Verfügung zu haben?

Wenn ja, dann lesen Sie weiter…… Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen wissen Sie, was an den Weltbörsen als nächstes passieren wird! Bislang mussten Sie die Börse von außen anschauen. Jetzt können sie daran partizipieren und dauerhaft nach System richtig liegen! Sehr geehrte Leser/Innen,

Warum Sie sofort Geld an der Börse verdienen können! An den Finanzmärkten werden täglich Milliarden von Transaktionen auf der Grundlage von fundamentalen Daten und Nachrichten getätigt.

Getrieben von primären Emotionen wie Angst und Gier werden diese Informationen in die Börsenkurse eingepreist.

Diese eingepreisten Informationen formieren sich in Mustern, mit denen Aussagen über den zukünftigen Kursverlauf formuliert werden können.

Zum richtigen Zeitpunkt können Sie somit Ihr Kapital vermehren.

Die Finanzmärkte bieten somit auch Ihnen die Chance große Gewinne zu realisieren.



Was Sie benötigen!

Was Sie nirgendwo anders bekommen! Notwendig sind die richtigen Prognosen zum richtigen Zeitpunkt.

Der richtige Zeitpunkt ermöglicht es Ihnen, mit diesen Prognosen Ihr Kapital zu vervielfachen!

Diese Prognosen zeigen Ihnen den richtigen Zeitpunkt an, um Ihr Geld an der Börse zu vermehren.

Sie verdienen Geld bei fallenden und steigenden Kursen.

Dieses ist mit der X-Sequentials Chartanalyse Methode möglich.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen basiert auf der X-Sequentials Chartanalyse Methode.

Als Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen realisieren Sie somit monatlich Spitzengewinne an den Finanzmärkten!

Die Handelsvorgaben sind mit jedem Finanzinstrument (Zertifikate, Cfd’s, Futures und Optionen) sofort umsetzbar!



Steigern Sie Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen indem Sie noch heute Abonnent/in werden. Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist in verständlicher Sprache geschrieben, seit 2008 am Markt, bewährt, zuverlässig, treffsicher und basiert auf der X-Sequentials Chartanalyse Methode, welche es auch Ihnen ermöglicht an der Börse Erfolg zu haben.



Die X-Sequentials Chartanalyse Methode ist bekannt durch mein Buch „Besser traden mit X-Sequentials“ erschienen beim Börsenbuchverlag. Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen basiert auf meinem Buch „Besser traden mit X-Sequentials“ erschienen beim Börsenbuchverlag: Erfolge lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

Gewinnserien lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

Erfolgreiche Marktprognosen und Spekulationen lassen sich mit dem X- Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

Verluste und Verlustphasen werden begrenzt. Sie erhalten den X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen vom Autor des Buches „Besser Traden mit X-Sequentials“ persönlich!



Beispiele der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Prognosen: Bei einem DAX Index Stand von 13150 Punkten wurde im Dezember 2020 ein Kursanstieg bis 15800 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde Mitte Juni 2021 erreicht!

Dieses Kursziel wurde Mitte Juni 2021 erreicht! Bei einem SP500 Index Stand von 3300 Punkten wurde im August 2020 ein Kursanstieg bis 4000 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde im April 2021 erreicht!

Dieses Kursziel wurde im April 2021 erreicht! Bei einem Dow Jones Industrial Index Stand von 27480 wurde am 3.11.2021 ein Kursanstieg bis 35000 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde am 10.5.2021 erreicht!

Dieses Kursziel wurde am 10.5.2021 erreicht! Bei einem Nasdaq 100 Index Stand von 10905 Punkten wurde Ende Juli 2020 ein Kursanstieg bis 15000 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde im Juli 2021 erreicht!

Dieses Kursziel wurde im Juli 2021 erreicht! Im September 2021 wurde nach einem X-Sequentials X5 Kursmuster bei einem Light Crude Oil (Erdöl) Stand von $67,67 zunächst ein Kursanstieg bis $84-$88 und anschließend bis $120 prognostiziert.

Das erste Kursziel wurde am 25.10.2021 erreicht, dass zweite Kursziel wurde am 7.3.2022 erreicht!

Das erste Kursziel wurde am 25.10.2021 erreicht, dass zweite Kursziel wurde am 7.3.2022 erreicht! Am 26.12.2021 wurde aufgrund eines X-Sequentials X5 Umkehrmusters bei einem DAX Index Stand von 15756,31 Punkten ein Kursrückgang bis 12525 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde am 7.3.2022 erreicht.

Dieses Kursziel wurde am 7.3.2022 erreicht. Am 26.2.2022 wurde bei einem Nasdaq 100 Index Stand von 14189,17 Punkten aufgrund eines X-Sequentials X5 Musters ein Kursrückgang bis 11910 Punkten bis 11455 Punkten prognostiziert. Dieses Kursziel wurde am 12.5.2022 mit 11692,70 Punkten realisiert.

Im März 2022 wurde bei dem Währungspaar USDCHF inmitten einer Seitwärtsbewegung bei einem Stand von 0,92 CHF ein Ausbruch der Kurse in Aufwärtsrichtung, gefolgt von einem Kursanstieg bis zu einer X-Sequentials Marke bei 0,9920 CHF prognostiziert.

Diese Prognose ist am 9.5.2022 eingetroffen! Wenn Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen im Abonnement beziehen, werden Sie zu den Gewinnern(innen) an der Börse und im Trading gehören.

Sie werden unabhängig von der Meinung anderer, ihrer Bank, von Experten und von der Masse sein!



Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte: Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen werden Sie zufrieden sein. Der Beweis! Seit Januar 2012 wurden 1170 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 933 Handelssignale Gewinner und 237 Handelssignale waren Verlierer. Das ergibt eine Trefferquote von 80 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 30.6.2022 bei 172999 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot Grafik: Stellen Sie sich bitte vor, wie Sie mehr Geld besitzen. Ist es nicht ein schönes und beruhigendes Gefühl zu wissen, dass Sie sich wegen dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen keine besonderen wirtschaftlichen Sorgen mehr machen müssen, auch wenn die Börsen fallen?

Sie erhalten mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Finanzmarkt Analysen, Prognosen, Handelsvorgaben und Handelssignale, die Sie über Ihren Broker mit jedem Finanzinstrument sofort umsetzen können.

Sie profitieren bei Termingeschäften durch den gegebenen Hebel bei kleinem Einsatz.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen erscheint wöchentlich mit regelmäßigen Updates!

Sie erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen per E-Mail und per Zugang zum Lesebereich für die Abonnenten/innen.



Werden Sie nun Leser/in! Was der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für Sie tut: Sie wissen durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen, ob sich ein Markt innerhalb eines Aufwärtstrends oder Abwärtstrends befindet. Gewinne werden so wahrscheinlicher, da Sie im Falle eines Trends in die richtige Marktrichtung handeln.

Sie können durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen auch selbst Handelsentscheidungen herleiten.

Sie kennen die Kursziele des jeweiligen Aufwärtstrends oder Abwärtstrends.

Sie können sich bis zu den Kurszielen richtig im Markt positionieren.

Sie kennen durch den X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen Zeitziele.

Durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen kennen Sie im Vorfeld die Zeitpunkte, zu denen ein Markt höchstwahrscheinlich einen Hochpunkt oder Tiefpunkt ausbilden wird.

Sie erhalten sorgfältig ausgewählte, treffsichere Handelssignale persönlich vom Urheber der X-Sequentials Chartanalyse Methode für Sie ausgewählt.

Wenn Sie nicht selbstständig an der Börse handeln möchten, so können Sie das X-Sequentials Trading Musterdepot nachbilden. Pressestimmen: „Devin Sage Der Erfinder: „Anhänger der Technischen Analyse benutzen Charts, um daraus die weitere Entwicklung eines Aktienkurses oder eines Indexverlaufs abzuleiten.

Devin Sage legt auf diese klassische Methode noch eine Schippe drauf: Er hat eine eigene Methode der Chartformationsanalyse entwickelt: X-Sequentials.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Mithilfe der X-Sequentials-Analyse und seiner 14 Jahre Tradingerfahrung nimmt er DAX und Co. unter die Lupe. Seine Handelsinstrumente sind CFDs oder Futures, die Trefferquote seiner Analysen ist beeindruckend. Die X-Sequentials-Analyse trifft nicht nur präzise Aussagen darüber, wo sie das Kursziel einer Aktie sieht, sie sagt auch klar voraus, wann dieses Ziel erreicht werden soll. […] Lassen Sie sich von der Aussagekraft der X-Sequentials®faszinieren.“

Quelle: tradingcoach.de

„Devin Sage hat den Anspruch, mit dem von ihm entwickelten System der X-Sequentials genau das leisten zu können: die Vorhersage präziser Kurs- und Zeitziele. Und seine eigenen Trading-Erfolge geben ihm recht. Seit 15 Jahren ist Sage an den Märkten aktiv.

Dabei gelingt es ihm mit seinem innovativen Ansatz erstaunlich gut, präzise Vorhersagen über den weiteren Kursverlauf zu machen.“

Quelle: Aktionär Print Ausgabe 5/11

„In der vergangenen Woche, der DAX notierte unter 7.100 Punkten, haben sich kaum Trader klare Prognosen zugetraut. Anders Tradingcoach Devin Sage: Er empfahl insgesamt sechs Mal, in die jeweiligen Märkte einzusteigen. Die Zwischenbilanz: Ein Plus von bis zu 300 Pips und 230 DAX-Punkten.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Die Gelassenheit, mit der Devin Sage an seine Trades geht, ist immer wieder verblüffend.

Kein Wunder: Er beschäftigt sich auch nicht mit hektischen Day-Trades und begnügt sich nicht mit Mini-Gewinnen. Er setzt auf große, übergeordnete Impulse, die durchaus mal 600 bis 1.000 Punkte oder Pips bringen können.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Devin Sage setzt bei seinen Chartanalysen auf ein System, das er selbst entwickelt hat.

Er arbeitet mit Hilfe der so genannten X-Sequentials, einer Sonderform der Chartformationsanalyse. Im kurz- bis mittelfristigen Bereich sind seine Prognose beeindruckend treffsicher, denn nicht nur die vorhergesagten Kursmarken werden in der Regel getroffen, sondern auch zum prognostizierten Zeitpunkt.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Devin Sage lag in den letzten Wochen meistens goldrichtig. Anleger, die seinen Prognosen für den DAX, Silber oder verschiedene Währungspaare folgten, konnten gute Gewinne einfahren. Nun sieht der Coach ein hochinteressantes Szenario im DAX. Zuletzt hatte Devin Sage auf einen steigenden DAX gesetzt, ein Szenario, das korrekt aufging. Auch die bestehende Long Position im Silber konnte überzeugen.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Devin Sages Chartanalyseverfahren soll Chartanalysten das Leben leichter machen: Statt sich mit einer Vielzahl von Chartformationen zu befassen, geht es bei dieser Methode nur um die X-Sequentials-Muster. X-Sequentials® funktionieren in jedem Zeitfenster und in jedem Markt […] Besonders die Tatsache, dass nur zwei Grundmuster nötig sind, um das gesamte Kursgeschehen einzuteilen und Preis- und Zeitziele der nachfolgenden Marktbewegungen zu bestimmen, macht den Charme dieses Systems aus.“

Quelle: Zertifkate Kompakt

Kundenstimmen: Ich bin erst seit einem Monat Abonnent des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und bin positiv überrascht.

Dank Herrn Sage konnte ich innerhalb von zwei Handelstagen einen Gewinn von 1315 Euro verbuchen. auf das eingesetzt Kapital entspricht das einem Gewinn von 20%. Ich habe mich sehr gefreut und glaube das gefunden zu haben, was Ich ein Leben lang gesucht habe.

Dank Herrn Sage konnte ich innerhalb von zwei Handelstagen einen Gewinn von 1315 Euro verbuchen. auf das eingesetzt Kapital entspricht das einem Gewinn von 20%. Ich habe mich sehr gefreut und glaube das gefunden zu haben, was Ich ein Leben lang gesucht habe. Alle Ehre für Ihren erfahrenen Handel.

Vielen Dank, dass Sie es uns einfachen Menschen ermöglichen, auf diese Weise an der Börse zu handeln. Weiterhin viel Erfolg.

Respekt, super Leistung, dankeschön.

Glückwunsch, super Trade, war dabei, vielen Dank.

P.S. Ich bin sehr glücklich und zufrieden, eine Person mit hohem Wissen wie Sie gefunden zu haben und von einem hohen Maß an Vertrauen, dem ich vertrauen und mit Sicherheit Geld an der Börse investieren kann.

Auf Grund Ihres Börsenbriefes kann ich auf einen Ertrag reiches Börsenjahr 2017 zurückblicken – danke für den hervorragenden Service!

hallo Herr sage, bin jetzt knapp 3 Monate dabei, die Qualität ihrer Signale ist wirklich das beste was ich kenne, bin auch richtig begeistert.

Guten Abend Herr Sage! Ich hatte 3 Tage keinen Internet-Zugang. Gerade habe ich all Ihre Arbeiten gelesen. Also großes Kompliment für Ihre Aktivitäten in den letzten Monaten. Das ist schon eine besondere Klasse [..]

vielen Dank für die Freischaltung, habe mich ein bisschen eingelesen und bin ziemlich erstaunt welche Arbeit sie sich machen, die Infos die sie bieten sind sehr umfassend……..

hallo Herr sage, habe mir gestern Abend die Mühe gemacht und im Archiv gestöbert, es ist ja erstaunlich, wie die Prognosen eintreffen.

ich bin angenehm überraschst über die präzisen Handels Signale, habe nie etwas Besseres erlebt.

Ich habe mich lange mit Komplimenten zurückgehalten, doch heute ist es mir ein großes Bedürfnis, Ihnen zu der Treffsicherheit Ihres X-Sequentials Chartanalyseverfahren zu gratulieren. Es ist einfach unglaublich und beeindruckend wie die X-Sequentials Prognosen zielstrebig angewandt und realisiert werden können. Dieses ist für mich nach 30-jähriger Börsenerfahrung sehr beeindruckend und spricht für Ihre sehr große Kompetenz. Das heutige Tagesergebnis betrug 12000 Euro mit nur einem Trade im DAX. Andere mir bekannte Signaldienste landen oft nur Zufallstreffer und können sich langfristig durch niedrigere Preise als Mitbewerber behaupten: Es ist schon amüsant, in den öffentlichen Kolumnen mitanzusehen, wie andere Börsendienste Sie kopieren (seien es veröffentlichte Kursziele oder kostenlose Livetradingwebinare, die Sie Herr Sage im Jahr 2010 wohl m. E. als Erster angeboten haben). Die versprochenen Gewinne der Technische-X-Analyse Mitgliedschaft decken bei weitem die Kosten, sodass ich meine Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr verlängert habe. Mit freundlichen Grüßen, H. B.

Sehr geehrter Herr Sage, Ihre prognostizierten Kursziele insbesondere die 6400 Zähler im DAX und die 1.42 im EUR/USD, wurden ja spot-on getroffen. Insbesondere, da diese Kursziele mit klassischer Charttechnik nicht ersichtlich sind, möchte ich an dieser Stelle mein Kudos aussprechen. Mit besten Grüßen, M.S.

Ich bin sehr beeindruckt von Ihren Prognosen.

ich habe nach dem großartigen Mittwoch auch heute alles befolgt und bin guter Dinge. Manchmal wird es mir unheimlich. Aber gerne weiter so.

Kompliment der trade war genial!

Danke für die angenehme Zusammenarbeit.

Hallo Devin, ich knie nieder vor dieser Leistung. Einfach nur genial. Weiter so

Meine höchste fachliche Anerkennung ans Sie!

…Als ich Sie zum ersten Mal im DAF (Deutschen Anleger Fernsehen) gesehen habe, wusste ich, dass Sie der richtige Mann sind! Ihre Ruhe und Genauigkeit beim Trading ist beeindruckend.

Hallo Herr Sage, ihre Tradingtipps waren wie bisher immer super.“ „Diese Woche habe ich überwiegend auf Sie gehört und habe bis aktuell Dank Ihrer schon fast genialen Präzision – gut 45% Plus gegenüber letztem Freitag – auf mein Kapital.

Weiterhin liegt das Ziel bei mindestens 5179 Punkten. Bereits seit dem 26.10.09 haben Sie dieses mehrfach geschrieben…und ich muss sagen, es sieht alles danach aus, als sollte deine Zielprognose noch vor Ende dieser Woche erreicht werden. RESPEKT!!!!

Sie machen echt großartige Arbeit Herr Sage! Machen Sie weiter so! Vielen Dank!

Glückwunsch!- Prognostiziertes Kursziel erreicht!

Guten Tag Herr Sage! ….Kompliment für das genaue Preisziel…

Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich und vielen Dank für Ihre Arbeit hier…

Danke für das X-Sequentials Coaching. Ich bin bis in der Früh gesessen und habe mir ca. 1/3 der Unterlagen durchgelesen und bin noch immer begeistert. Ich finde es toll, dass so ein Mensch wie Sie, solche Informationen einem breiten Publikum präsentiert. Denn viele andere – ich habe schon einige Bücher über diese Materie (Märkte, Börsen) gelesen, aber alle so hatte ich bisher das Gefühl, geben dir die Feinheiten – das Spezialwissen – nicht weiter. Das zeigt von großer charakterlicher Stärke. Danke dir. Übrigens dank deiner X Sequentials Analysen – und ich bin erst 2 Tage Kunde – konnte ich bisher 3 Trades starten – insgesamt + 230 PKT. Einfach nur genial. Die gestrige Handelsvorgabe ist wieder aufgegangen.

Ich habe dank der X-Sequentials Prognosen mein Konto bereits verfünffacht!!! (500% !!) Ich bin sehr zufrieden.

In letzter Zeit ist meine Performance echt besser geworden. Ich frag mich nur ernsthaft, was ich ohne die Prognosen von Technische-X-Analyse.de machen würde…Die Hälfte der Zeit wäre ich ohne Plan!

Die X-Sequentials Prognosen sind der absolute Kick!

Wir freuen uns über den erwirtschafteten Erfolg in diesem Monat. Weiterhin viel Erfolg uns allen!

Die Handelsvorgaben von Herrn Sage sind einsame Spitze. Für diesen Preis gibt es meiner Meinung nach nichts Vergleichbares. Man konnte in den letzten 2 Wochen täglich gut und gerne zwischen 50 und 100 Punkte im DAX gewinnen. Unnötige Verlusttrades werden vermieden.

Die Qualität Ihrer Vorgaben sind Top!

Übrigens möchte ich noch mein Lob für die Klasse Deiner Tradingpläne vergangener Woche aussprechen, Erste Sahne

..die Genialität der X-Sequentials beeindruckt immer wieder aufs Neue… Bislang mussten Sie die Börse von außen anschauen. Jetzt können sie daran partizipieren und dauerhaft nach System richtig liegen! Ihre Vorteile durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen: Sie besitzen Prognosen für alle wichtigen Märkte!

Sie sind bestens über die Börse informiert!

Enorme Zeitersparnis!

Sie müssen keine Handelssignale oder Handelsentscheidungen selber herleiten: Sie lesen diese ab!

Sie verdienen nun in mehreren Märkten gleichzeitig viel Geld!

Ihr Risiko wird auf mehrere Börsentransaktionen verteilt! / Risikostreuung!

Sie erhalten und vermehren garantiert Ihr Kapital!

Sie wählen nun aus, welchen Markt Sie handeln möchten! Mein Angebot: Werden Sie noch heute Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen für 99 Euro monatlich oder nur 499 Euro jährlich, um zu den Gewinnern(innen) an der Börse und im Trading zu gehören!

Ihre Garantie: Seriosität! Die X-Sequentials Chartanalyse Methode ist durch den Bestseller „Besser traden mit X-Sequentials®“, erschienen beim Börsenbuchverlag und durch diverse Kolumnen in Deutschland und in den USA bekannt. Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen führt Sie jede Woche zu hohen Börsengewinnen!

Da die Trefferquote der X-Sequentials Chartanalyse Methode bei 80% liegt und das Risiko stets kontrolliert wird, kennen Sie als X-Sequentials Trading Börsenrief mit Handelssignalen nur regelmäßige und dauerhafte Börsengewinne.

Meine Garantie! Sofern Sie keine hochprofitablen Prognosen im Sequentials® Trading Börsenbrief mit Handelssignalen finden, erhalten Sie Ihr Geld zurück!

Diese Geld-zurück-Garantie gilt für 365 Tage!

Klicken Sie auf den nachfolgenden Link um zum Bestellformular zu gelangen!

Link:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=213#Werden_Sie_noch_heute_LeserLeserin_des_X-Sequentials_Trading_Boersenbriefs_mit_Handelssignalen