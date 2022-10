X-Sequentials Trading 41 KW für Rohstoffe (Commodities)

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der CRB-Index (offizieller Name derzeit „Thomson Reuters/Corecommodity CRB Total Return Index“) ist ein Rohstoffindex, der 19 verschiedene Futures umfasst, die an Warenterminbörsen gehandelt werden.

Dieser Index formierte vom 8.3.2022 bis 9.6.2022 ein negatives X-Sequentials X7 Kursmuster mit einem Hochpunkt bei 329.5902 Punkten, sodass bei den Rohstoffen tiefere Kurse prognostiziert werden konnten. Der CRB-Index bildete am 26.9.2022 bei 264.3006 Punkten einen Tiefpunkt aus, dem eine Aufwärtsbewegung bis 285.6154 Punkten folgte. Der CRB-Index schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 276.6949 Punkten. Widerstand befindet sich bei 291 Punkten. Tiefere Kurse beim CRB-Index bis 254 Punkte bis 243 Punkte, gar tiefer bis maximal 232 Punkte sind so lange zu erwarten, solange die Marke von 301.7530 Punkten nicht überboten wird. Neue Handelssignale bei den einzelnen Rohstoff Titeln Light Crude Oil (Erdöl), Natural Gas (Erdgas), ULSD Heating Oil (Heizöl), RBOB Gasoline (Benzin), Silber, Gold und Platin bieten sich an, wenn der CRB-Index die Marke von $264 erreicht.

Light Crude Oil (Erdöl) bildete am 26.9.2022 innerhalb einer X-Sequentials Kurszielzone einen Tiefpunkt bei $76,25 aus. Anschliessend erfolgte ein Kursanstieg bis $93,64. Der Schlusskurs lag am Freitag, den 14.10.2022 bei $85,61. Nach Unterbieten der Marke von $74,2, ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis $71,5 bis $69,1 zu erwarten. Diese Prognose ist so lange gültig, bis die Marke von $97,66 überboten wird.

Zwar forcierte die Gas Krise beim Natural Gas (Erdgas) einen Hochpunkt am 23.8.2022 bei $10,028, jedoch liess sich für dieses Hoch kein X-Sequentials Zeit Ziel herleiten. Dieses liess die Annahme zu, dass es sich bei diesem Hochpunkt um einen Fehlausbruch handelt, dem keine neue Hochpunkte folgen würden. Diese Annahme ist weiterhin so lange gültig, solange der Hochpunt vom 23.8.2022 bei $10,028 nicht überboten wird.

Es bot sich eine Spekulation auf tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei $6,74-$6,48 an. Ein X-Sequentials Zeit Ziel lag bei 21.9.2022 und fiel auf ein Zwischenhoch. Es galt dann nachfolgendes Handelssignal: Short bei $7,717. Stopp bei $9,238. Kursziel bei $6,70. Das Wochentief lag bei $6,737. Es wurden 101,7 Ticks/Punkte gewonnen. Der Schlusskurs am Freitag, den 14.10.2022 lag bei $6,453. Sollte die Marke von $6,3 unterboten werden, dann sind tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei $4,12-$3,75 zu erwarten.

ULSD Heating Oil (Heizöl) bildete mit dem Tiefpunkt am 8.8.2022 bei $3,1424 ein positives X-Sequentials X5 Muster aus und erreichte mit $4,1135 am 25.8.2022 die Hälfte des entsprechenden 5XZ X-Sequentials Aufwärtsziels. Im Anschluss wurde Punkt „5X5" des positiven X-Sequentials X5 Musters bei $3,1424 bis $3,1085 unterboten. Aufgrund dessen ergab sich eine Kursprognose mit tieferen Kursen bis $2,350 bis $2,110. In der vorletzten Handelswoche schloss sich dem ein plötzlicher Kursanstieg an. Heizöl schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei $3,9802. Eine Prognose höherer Kurse ergibt sich im Augenblick nicht. Vielmehr ist ein Unterbieten der Marke von $3,1085 zu erwarten.

RBOB Gasoline (Benzin) fiel vom Hochpunkt am 6.6.2022 bei $4,3259 bis zum 8.9.2022 auf $2,2890 und schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei $2,7346. Benzin fand an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $2,7312 Widerstand. So lange die Kurse nicht oberhalb von $2,7675 noteiren und im Falle eiens Überbietens direkt im Anschluss sdie Marke von $2,5700 nicht unterbieten, solange sind tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei $1,814 bis $1,694 zu erwarten. Es wird hinsichtlich dessen der weitere Kursverlauf abgewartet.

Silber bildete am 1.9.2022 bei $17,400 einen Tiefpunkt aus und überbot im Anschluss die X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $18,700 bis $21,310 am 4.10.2022 und schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei $18,071. Regulär war zvor das Erreichen der X-Sequentials Kurszielzone bei $17,32 bis $16,96 und der X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei $16,30 bis $15,60 zu erwarten. Aufgrund der Kursstärke bis zum 12.9.2022 lag zudem eine X-Sequentials Aufwärtszielzone in Aufwärtsrichtung bei $21,67 bis $22,05 vor. Das Erreichen dieser X-Sequentials Aufwärtszielzone wurde von mir als unwahrscheinlich eingestuft. Silber stieg jedoch zwei Handelswochen später um knapp über 12% an. Das Hoch lag am 4.10.2022 bei $21,310. Am 8.10.2022 schrieb ich, so lange Silber die Marke von $22,565 nicht überbietet, solange sei mit einem Abbröckeln des Silber Kurses zu rechnen. Silber erreichte derweilen nicht die X-Sequentials Aufwärtszielzone und es liegt eine negative X-Sequentials X5 Kursmuster Umkehr vor. Kursprognose: Es sind tiefere Kurse bis $16 bis $15,40 zu erwarten. Im Falle einer Kursschwäche ist ein Kursrückgang bis 13,480 zu erwarten. Der Stoppkurs für diese Prognose liegt bei $21,310.

Gold fand am 10.8.2022 mit $1.824,6 Widerstand an einer X-Sequentials "X" Marke bei $1.793,5 und notierte ab diesem Zeitpunkt tiefer bis $1.622,2. Gold fand anschließend mit $1.738,7 Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $1.707,8 Der Schlusskurs am Freitag, den 14.10.2022 lag tiefer bei $1.648,9. Es sind tiefere Kurse bis $1.605 so lange zu erwarten, solange die Marke von $1.738,7 nicht überboten wird und die Folgeschlusskurse oberhalb von $1.707,8 notieren.

Platin überbot zuletzt eine X-Sequentials Kurszielzone bei $910,5 bis $926 bis $943,5 und notiert seitdem in Seitwärtsrichtung. Der Schlusskurs am Freitag, den 14.10.2022 lag bei $894,9. Ein Kursanstieg bis $1000 kann nur stattfinden, wenn Platin oberhalb von $943,5 notiert. Ansonsten ist ein Kursrückgang bis $725 zu erwarten.

Soabld der CRB-Index die Marke von $264 erreicht, bieten sich neue Handelssignale bei den obigen Rohstoff Werten an!

