X-Sequentials Trading 41 KW für Forex

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 518 für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe (Commodities) ist erschienen. Beim US-Dollar Index liegt ein Aufwärtstrend vor. Dieses eröffnet Trading Chancen bei den Devisenpaaren.

Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Marktüberblick.

Der US-Dollar Index schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 112,253 Punkten. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 110,220 Punkten notieren, solange ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu erwarten. Der US-Dollar Index kann die zuvor genannte X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bis 109,678 Punkten und maximal bis $108,020 Punkten unterbieten, um anschließend höher zu notieren. Das Aufwärtsziel erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen.

Der EUR/USD notierte, nach einem Tiefpunkt am 28.9.2022 bei 0,9536 USD, in der vorletzten Handelswoche bis 1,0000 USD höher und schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 0,9767 USD. Es wurde eine X-Sequentials 4XZ Kurszielzone bei 0,9730 USD bis 0,96 USD unterboten. Daher ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu erwarten. Das Kursziel erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen. Widerstand befindet sich an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 1,0047 USD.

Der GBP/USD notierte am 26.9.2022 bis 1,0340 USD tiefer und fand im Anschluss mit 1,1496 USD Widerstand an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 1,1481 USD. Der Schlusskurs am Freitag, den 14.10.2022 lag bei 1,1302 USD. Die letzte Prognose eines Kursrückgangs bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 1,0370 USD bis 1,0205 USD gilt mehr oder minder als erfüllt. In der Ausgabe Nummer 515 wurde erwähnt, dass sich der GBP/USD spätestens bei 1,005 USD stabilisieren sollte. Dieses ist ebenfalls eingetreten. Jedoch ist zu beachten, dass der GBP/USD die X-Sequentials Abwärtszielzone bei 1,0370 USD bis 1,0205 USD mit 30 Pips nur "leicht" erreichte. In der Regel wird bei einer solchen Kurszielzone ungefähr das Mittel erreicht. Dieses befindet sich bei ca.1,0290 USD. Es gilt: Nach klarem Erreichen der X-Sequentials Abwärtszielzone bei 1,0370 USD bis 1,0205 USD (Kursziel bei ca. 1,0290 USD) ist eine Aufwärtsbewegung bis 1,1625 USD zu erwarten. Sollte dieses Aufwärtsziel in den nächsten 5-10 Handelstagen vor einem neuen Tiefpunkt erreicht werden, dann wurde zwar ein wichtiges Abwärtsziel erreicht, jedoch stellt dieses keine Basis für eine Umkehr der Kurse in Aufwärtsrichtung dar. Da Abwärtspotenzial bis 0,8600 USD besteht wird das sich entwickelnde Kursmuster für ein neues Handelssignal abgewartet

Der USD/JPY notierte in der letzten Handelswoche bis 147,67 JPY höher und schloss am Freitag, den 14.10.2022 147,31 JPY. Es gilt die bekannte Kursprognose: So lange der USD/JPY oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrend Marke bei 143,23 JPY notiert, solange ist eine weitere Aufwärtsbewegung bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 148 JPY bis 148,80 JPY zu erwarten. Unterstützung befindet sich zwischen 144,99 JPY bis 140,25 JPY.

Die Annahme das der USD/CAD aus seiner Seitwärtsbewegung in Aufwärtsrichtung ausbrechen würde stellte sich als richtig heraus. Der USD/CAD stieg in der letzten Handelswoche weiter bis 1,3831 CAD an und schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 1,3881 CAD. So lange der USD/CAD oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 1,3559 notiert, solange ist ein Kursanstieg bis in die

X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx CAD bis xxxx CAD zu erwarten. Das Kursziel und das Handelssignal erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen. Ein X-Sequentials Zeit Ziel zeigt auf den 8.11.2022 (Ungenauigkeit von +/- 1 Handelstagen). Bis dahin sind höchstwahrscheinlich steigende Kurse zu erwarten.

Erwartungsgemäß notierte der USD/SEK zuletzt bis 11,4967 SEK höher und schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 11,2934 SEK. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 10,667 SEK notieren, solange ist ein Kursanstieg bis xxxx SEK, maximal bis xxxx SEK-xxxx SEK zu erwarten. Noch höhere Kurse bis xxxx SEK sind dann zu erwarten, wenn die Marke von xxxx SEK überboten wird. Es ist zu beachten, dass der USD/SEK durch Unterbieten der zuvor erwähnten X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bis 10,8906 SEK Unterstützung finden kann, um im Anschluss erneut in Aufwärtsrichtung zu notieren. Nach Erreichen des Aufwärtsziels ist höchstwahrscheinlich eine Korrektur bis 10,4845 SEK zu erwarten. Die Umkehr der Kurse in Abwärtsrichtung muss im weiteren Verlauf der Kurse bestimmt werden.

Der USD/CHF überbot in der letzten Handelswoche den Sequentials "X" Hochpunkt vom 16.5.2022 bei 1,0065 CHF bis 1,0074 CHF und schloss am Freitag, den 14.10.2022 lag bei 1,0056 CHF. Technisch impliziert dieses, dass eine Aufwärstbewegung bis 1,0418 CHF und maximal bis 1,0768 CHF zu erwarten ist. Der technische Stoppkurs für diese Kursprognose befindet sich bei 0,9370 CHF.

In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs Nummer 518 erhalten Sie aktuelle, vollständige X-Sequentials Chartanalysen und Handelssignale für nachfolgende Märkte: VIX, DAX40 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index Future, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei 225 Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bond Futures, US-Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/SEK, USD/CAD, USD/CHF, CRB-Index, Light Crude Oil (Erdöl) Natural Gas (Erdgas), ULSD Heating Oil (Heizöl) RBOB Gasoline (Benzin) Gold, Silber und Platin.

