X-Sequentials Commodities (Rohstoff) Trading Chancen für die nächste Handelswoche (KW42 2023)!

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der letzten Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs wurden für nachfolgende Rohstofftitel (Commodities) Handelssignale veröffentlicht:

Brent Oil (Gewinnpotenzial 1000 Ticks/Punkten/$10),

Aluminium (Gewinnpotenzial 589 Ticks/Punkten/$58,9),

Gold (Gewinnpotenzial 580 Ticks/Punkten/$50),

Kaffee (Gewinnpotenzial 799 Ticks/Punkten$7,9).

Es kamen nur die Handelssignale beim Aluminium und Kaffee zur Ausführung.

Dieses ändert nichts an der aktuellen X-Sequentials Kursprognose für den CRB-Index.

Es ergibt sich beim CRB-Index aufgrund eines negativen X-Sequentials X7 Kursmusters die Kursprognose tiefer Notierungen. Prognostiziert man den Verlauf des CRB-Index, dann lassen sich für die einzelnen Rohstofftitel ebenfalls Kursprognosen formulieren. Der CRB-Index konsolidierte in dieser Handelswoche und schloss am Donnerstag, dem 12.10.2023 bei $278.0823. Es sind fallende Kurse bis $263.85 – $258.56 und ggf. bis $231.50 – $226.91 zu erwarten.

CRB-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Brent Oil:

Brent Oil notiert am Freitag, dem 13.10.2023 bei $89.19. Widerstand befindet sich bei $90.75 und anschließend bei $92.30. Es ist ein Shorttrade geplant. Das letztwöchige Handelssignal kam nicht zur Ausführung. Die aktuelle Gegenbewegung lässt einen günstigeren Einstiegspunkt zu. Das Gewinnpotenzial liegt bei mindestens 1000 Ticks/Punkten/$10. Es wird auf den Freitagsschlusskurs gewartet. Sie finden das Handelssignal in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs. Nutzen Sie das aktuelle Sonderangebot.

Aluminum:

Aluminium notiert am Freitag, dem 13.10.2023 bei $2061,0. Es liegt die Prognose tiefer Kurse vor. Es besteht eine Shortposition. Das Gewinnpotenzial liegt bei 799 Ticks/Punkten $7,9

Ein Einstieg ist noch möglich. Mit dem letzten Aluminium Handelssignal wurden $290, 290 Ticks/Punkte gewonnen.

Gold:

Gold eröffnete in dieser Handelswoche mit einer Kurslücke in Aufwärtsrichtung und notiert am Freitag, dem 13.10.2023 bei $1906.8. Es ist ein Shorttrade geplant. Das letztwöchige Handelssignal kam nicht zur Ausführung. Gold erreichte in dieser Handelswoche eine X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $1896,8. Es ist zu erwarten, dass Gold an dieser Handelsmarke Widerstand finden wird. Die aktuelle Gegenbewegung lässt einen günstigeren Einstiegspunkt zu. Das Gewinnpotenzial des Handelssignals liegt bei mindestens 580 Ticks/Punkten/$50. Es wird auf den Freitagsschlusskurs gewartet. Sie finden das Handelssignal in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs. Nutzen Sie das aktuelle Sonderangebot.

Coffee (Kaffee):

Coffee (Kaffee) notiert am Freitag, dem 13.10.2023 bei $149.15. Es liegt die Prognose tiefer Kurse vor. Es besteht eine Shortposition. Das Gewinnpotenzial liegt bei 589 Ticks/Punkten/$58,9.

Ein Einstieg ist noch möglich.

Silber:

Silber notiert am Freitag, dem 13.10.2023 bei $22.500.

Das letzte Tief lag bei $20.850. Es werden tiefere Kurse erwartet. Für ein Handelssignal wird auf den Freitagsschlusskurs gewartet. Sie finden das Handelssignal in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs. Nutzen Sie das aktuelle Sonderangebot.

Wheat (Weizen):

Weizen notiert am Freitag, dem 13.10.2023 bei $581,4.

Beim Weizen wird erst eine Prognose formuliert, wenn der CRB-Index sein letztes Tief unterbietet.

Profitieren Sie vom aktuellen Angebot!

Abonnieren Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen noch heute.

Werden Sie Leser/In!

Sie erhalten 12 Monate lang den X-Sequentials Trading Börsenbrief für 499 EUR anstatt 999 EUR.

Sie können in drei Monatsraten in Höhe von 166,66 EUR zahlen.

Alternativ können Sie den Gesamtbetrag auf einmal bezahlen.

Dieses Angebot läuft bis zum Dienstag, dem 17.10.2023, 24h.

Nutzen Sie die nun bequemere Ratenzahlung:

PayPal Zahlungslink für die erste Rate: https://py.pl/1EnYeH

Stripe (Kreditkarte) Zahlungslink für die erste Rate: https://buy.stripe.com/8wM8zl0B2dG82ZO9AK

Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com

Nach Zahlung der ersten Rate werden Sie für den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen freigeschaltet.

Die zweite Rate zahlen Sie nach 4 Wochen.

Die dritte Rate zahlen Sie nach 8 Wochen.

Zugleich erhalten Sie nach Zahlung einer Rate eine Rechnung.

So besitzen Sie einen vollständigen Überblick Ihrer Zahlungen.

Alternativ zahlen das Sonderangebot auf einmal via PayPal: https://www.paypal.com/instantcommerce/checkout/8AKA3CV8Y23FL

Alternativ zahlen das Sonderangebot auf einmal per Kreditkarte via Stripe: https://buy.stripe.com/6oE16T83ugSkdEs8wF

Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie wöchentlich aktuelle X-Sequentials Kursprognosen und Handelssignale für nachfolgende Märkte:

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief