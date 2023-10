X-Sequentials Chartanalyse Trading Chancen Forex & Commodities Oktober 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,





die X-Sequentials Analyse ergibt für den US-Dollar Index die Kursprognose steigender Kurse bis $110,45 bis $112,70, wobei das eigentliche

Kursziel sich bei $111,55 befindet.

Diese Kurszielzone sollte in den nächsten drei Monaten erreicht werden.

Ein Zwischenziel liegt bei $107,85-$108,15.





Prognostiziert man den Verlauf beim US-Dollar Index, so lassen sich nachfolgende Prognosen für andere Währungspaare formulieren:

EUR/USD: Steigt der US-Dollar Index, dann fällt der EUR/USD.

GBP/USD: Steigt der US-Dollar Index, dann fällt der GBP/USD.

USD/JPY: Steigt der US-Dollar Index, dann steigt auch der USD/JPY.

USD/CAD: Steigt der US-Dollar Index, dann steigt auch der USD/CAD.

ETH/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar Index einen Hochpunkt ausgebildet hat

BTC/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar Index einen Hochpunkt ausgebildet hat.

In der neuen X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe finden Sie ein neues Handelssignal für den USD/CAD.

In dieser Handelswoche wurden im EUR/USD +320 Pips gewonnen.

Im USD/JPY konnten +80 Pips gewonnen werden.

Die Long-Position wurde frühzeitig ausgestoppt.

Neueinstiege werden aufgrund der Vielzahl neuer Handelssignale bei den Rohstoffen im Verlaufe der nächsten Handelswoche evaluiert

US-Dollar Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Bei den einzelnen Rohstoffwerten sind in der nächsten Zeit tiefere Kurse zu erwarten.Nachfolgend die aktuelle X-Sequentials Analyse für den CRB-Index.

CRB-Index:

Der CRB-Index bildete am 15.9.2023 bei $290.2853 einen Hochpunkt aus und schloss am Donnerstag, dem 5.10.2023 bei $274.8046. Mit diesem Hochpunkt formierte der CRB ein bearishes, negatives X-Sequentials X7 Kursmuster, dass einen Kursrückgang bis $263.85 - $258.56 und ggf. bis $231.50 - $226.91 erwarten lässt. Eine Aufwärtsbewegung kann nur einsetzen, wenn der CRB-Index Punkt 7X7 des Kursmusters bei $290.2835 überbietet. Hierzu müssten die einzelnen Rohstoff-Titel in einen Aufwärtstrend übergehen. Da zuletzt ein positives X-Sequentials Kursmuster beim Kaffee nicht aufgegangen war, ist die Wahrscheinlichkeit eines Kursaufschwungs bei den einzelnen Rohstoffwerten als gering einzustufen. Mit der Prognose eines Kursrückgangs beim CRB-Index ergibt sich zugleich die Prognose eine Kursschwäche bei den einzelnen Rohstoff-Titeln.

CRB-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

In der neuen X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe mit Handelssignalen erhalten Sie neue Handelssignale für nachfolgende Rohstoff-Titel:



Brent Oil (Gewinnpotenzial 1000 Ticks/Punkte /$10),

Aluminium (Gewinnpotenzial 589 Ticks/Punkte /$58,9),

Gold (Gewinnpotenzial 580 Ticks/Punkte/$50),

Kaffee (Gewinnpotenzial 799 Ticks/Punkte $7,9),

(Im Verlaufe dieser Handelswoche wurden im Weizen $59, 590 Ticks/Punkte gewonnen.

Im Aluminium konnten zuletzt $290, 290 Ticks/Punkte gewonnen werden.).

Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie wöchentlich aktuelle X-Sequentials Kursprognosen und Handelssignale für nachfolgende Märkte:

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).





