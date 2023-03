Wer hat die Nase vorn: OpenAI vs. DeepMind

Gesundheitswesen, das Finanzwesen, das Transportwesen und viele mehr. Die allgemeine künstliche Intelligenz (KI) hat sich als einer der vielversprechendsten Technologiebereiche herauskristallisiert, der sich langfristig durchsetzen könnte.

Generische künstliche Intelligenz oder einfach nur allgemeine KI ist eine Art von künstlicher Intelligenz (KI), die in der Lage ist, jede intellektuelle Aufgabe auszuführen, die ein Mensch ausführen kann. Dies umfasst alles von der Sprachverarbeitung über maschinelles Lernen bis hin zur Computer Vision. Wir stellen die Einschätzung der Experten von TRIVE vor.

Der Wettbewerb im Bereich der allgemeinen künstlichen Intelligenz (KI) nimmt mit alarmierender Geschwindigkeit zu, wobei DeepMind von Alphabet und OpenAI von Microsoft die Führung zu übernehmen scheinen.

Schauen wir uns diese beiden Marktführer im Bereich der KI-Forschung an:

DeepMind

Spulen wir zurück zu den Anfängen der KI-Revolution, als AlphaGo von DeepMind 2016 in aller Munde war, als es als erstes Computerprogramm einen menschlichen Go-Profi besiegte. DeepMind Reinforcement Learning ermöglicht es Computern, über herkömmliche Fähigkeiten hinauszugehen, z. B. Menschen bei Spielen zu besiegen oder vorherzusagen, wie sich Proteine zu bestimmten Formen falten können.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Google-Mutterkonzerns Alphabet Inc. ist wieder ins Rampenlicht gerückt, um zu sehen, wie die Suchmaschine mit ChatGPT von OpenAI konkurrieren wird.

Alphabets Antwort auf Microsofts berühmt gewordenen Chatbot kam in Form eines “Code Red”, den der CEO Sundar Pichai ausgab, um die KI-Bemühungen des Unternehmens zu verstärken. In einem beispiellosen Schritt wurden die Mitbegründer und ehemaligen Co-CEOs zu einer Krisensitzung einberufen, um Googles Reaktion auf ChatGPT zu besprechen.

LaMDA, Googles großes Sprachmodell der ersten Generation, stellte im Februar dieses Jahres seine Antwort auf ChatGPT namens Bard vor. In der Eile, das KI-Produkt auf den Markt zu bringen, verlief die Entwicklung von Bard nicht reibungslos, und im letzten Monat musste es eine demoralisierende Demo überstehen. Zum Glück für die Fans von Alphabet läuft das Unternehmen auf Hochtouren und hat mit Sparrow, dem neuesten Angebot von DeepMind, einen weiteren Konkurrenten im Bereich der Chatbots ins Rennen geschickt. Sparrow von DeepMind wird sich bemühen, die Fragen der Nutzer korrekt zu beantworten und gleichzeitig das Risiko unsicherer und unangemessener Antworten zu verringern.

OpenAI

Der GPT3-Chatbot von OpenAI, ChatGPT, hat die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen und den Fokus auf allgemeine künstliche Intelligenz (KI) als nächsten thematischen Investitionsfall gelenkt. OpenAI war eine gemeinnützige Organisation, die von einigen Schwergewichten der Branche wie Peter Thiel und Elon Musk gegründet wurde, um nur einige zu nennen. Musk ist jedoch 2018 aus dem Vorstand ausgetreten und hat kürzlich sein Unbehagen darüber geäußert, wie fortschrittlich KI geworden ist, und dass uns dies Sorgen bereiten sollte: “Eines der größten Risiken für die Zukunft der Zivilisation ist KI.”

Heute besitzt die Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) 49 % von OpenAI, nachdem sie eine Milliardeninvestition getätigt und weitere Investitionen in KI-Technologien getätigt hat, wie z. B. ihre Azure-KI-Plattform und kognitive Dienste. Die Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI dürfte den Tech-Giganten in der KI-Branche in eine führende Position bringen, da er versucht, Google Marktanteile bei der Suche abzunehmen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird OpenAI die Cloud-Computing-Plattform Azure von Microsoft nutzen und im Gegenzug wird Microsoft zum exklusiven Partner von OpenAI. Die Vision von OpenAI ist es, KI zu demokratisieren und für jedermann zugänglich zu machen, um die großen Probleme der Welt, wie Klimawandel, Gesundheitswesen und Bildung, zu lösen.

