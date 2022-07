Voting-Insights: US-Berichtssaison

Im aktuellen wikifolio-Voting haben wir die Community gefragt, ob der S&P 500 angesichts der US-Berichtssaison steigen oder fallen wird. Hier erklären Top-Trader ihr Abstimmverhalten.

Mitte Juli startet in den USA die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Dieses Jahr warten Anleger besonders gespannt auf die Geschäftszahlen der Unternehmen des S&P 500, da sie befürchten, dass schwache Zahlen und vor allem pessimistische Ausblicke die Rezessionsängste verstärken und Aktienkurse dementsprechend weiter fallen könnten. Und wie sieht das die wikifolio-Community? Wir haben nachgefragt, ob unsere Community-Mitglieder mit steigenden oder fallenden Kursen für den S&P 500 rechnen. Hier erklären Top-Trader ihr Abstimmverhalten.

Trader Richard Dobetsberger (Ritschy) glaubt – wie 39 Prozent der Community – an steigende Kurse. Er argumentiert: „Aus meiner Sicht ist schon viel negative Stimmung im S&P 500 eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit der Unternehmen positiv zu überraschen überwiegt für mich.“ Insbesondere das 2. Halbjahr 2022 könnte laut Dobetsberger für die S&P-500-Unternehmen positiver ausfallen als erwartet: „Solide Unternehmen mit etablierten Geschäftsfeldern und regelmäßigen Dividendenzahlungen könnten von weiteren Unsicherheiten im High-Tech-Bereich profitieren. Viele Investoren besinnen sich genau im aktuellen Umfeld auf fundamentalere Bewertungsindikatoren zurück.“

Auch Trader Sebastian Götz (GoetzPortfolios) hält steigende Kurse für wahrscheinlicher: „Die Positionierung und das Sentiment von institutionellen Investoren bricht Negativrekorde – das ist paradoxerweise sehr positiv. Der Median Drawdown für den S&P 500 während einer Rezession beträgt 24 % – also den aktuellen Kursverlust. Allerdings ist die erwartete Rezession noch nicht eingetreten und könnte sich als mild herausstellen oder sich nur in einer Wachstumsverlangsamung materialisieren." Der Trader gibt sich darum vorsichtig optimistisch: „Die Inversion einiger Zinskurven und schwache Wirtschaftsdaten mahnen zur Vorsicht. Dennoch: Das Bewertungsniveau des S&P 500 entspricht mit einem Forward P/E Ratio (erwartetes KGV) von 16,1 historischen Durchschnitten. Sollten den Bewertungsabschlägen keine größeren Gewinnrevisionen folgen, ist das Basisszenario ein steigender S&P 500.“

