Verbio - nächster Comebackversuch

Verbio ist eine spannende Aktie aus dem Bereich der Biokraftstoffe. Die Aktie aus dem Nebenwerteindex SDAX gehörte 2021 und 2022 zu den stärksten deutschen Aktien. Der volatile Titel hat sich seit dem Hoch im November bei gut 85 Euro fast gedrittelt. Zuletzt fiel der Titel auf 30 Euro zurück, wo jetzt eine Gegenbewegung startete.

Verbio profitierte als Hersteller von Biokraftstoffen von der Energiekrise im Ukrainekrieg. Ende 2022 belasteten Aussagen des Bundesregierung den Kurs, wonach man sich gegen eine stärkere Beimischung von Biokraftstoffen aussprach. Verbio positioniert sich mittlerweile verstärkt in Nordamerika und Indien. International spielt der Handel mit chinesischem Biokraftstoff eine Rolle, deren Herkunft wohl allgemein angezweifelt wird. Darauf geht auch der Analyst der Deutschen Bank zum Wochenbeginn ein:

“Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Verbio auf “Buy” mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Biosprithersteller leide unter dubiosen chinesischen Biodiesel-Importen schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Punkt nehme der Druck auf die EU-Politik mehr denn je zu.“ schreibt dpa-afx

Zudem leidet Verbio unter hohen Energie- und Rohstoffkosten, was sich im jüngsten Quartalsbericht auf die Marge auswirkte. Zumindest der Gegenwind durch die Energiepreise sollte sich mittelfristig erledigt haben.

