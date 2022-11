Strategien nach Maß

Die Aktienmärkte befinden sich derzeit in rauer See. Mit maß­ geschneiderten Teil- und Vollschutzstrategien lässt sich das Portfolio gezielt an die unsicheren Umstände anpassen.

Die Volkswirtschaften – und mit ihnen die Aktienmärkte – mussten in den vergangenen zwei Jahren schnelle Zyklenwechsel verkraften. Zuerst löste Corona einen negativen Angebotsschock aus, der kurz darauf von einem positiven Nachfrageschock abgelöst wurde. Dann kam der Krieg in der Ukraine und mit ihm explodierende Energiepreise. All dies hat zu einer rasch steigenden Inflation geführt, deren Gipfel vermutlich noch nicht erreicht ist.

Hohe Verbraucherpreise gehen in der Regel mit steigenden Zinsen einher – eine Verkettung, die vor allem Aktienanleger:innen Sorgen bereitet. Ein Blick auf die vergangenen Monate zeigt, wie konträr sich der EURO STOXX 50® im Vergleich zu der Teuerungsrate entwickelt hat (siehe Grafik rechts). Zwar rechnet die EZB damit, dass der Höhepunkt der aktuellen Inflationswelle im Euroraum bald erreicht sein wird, jedoch zeigen die jüngsten Erfahrungen, dass die Teuerungsdynamik von Ökonomen gerne unterschätzt wird.

Diese Zweifel, gepaart mit einer generellen Verunsicherung bezüglich Konjunktur, Firmengewinnen sowie dem Ukraine-Krieg könnten dafür sorgen, dass sich die Märkte noch länger durch eine raue See kämpfen müssen. Um in diesen Phasen nicht von der kurzfristigen Aktualität der Ereignisse auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, gilt es, die langfristige Anlagestrategie im Auge zu behalten.

Die Produkte der Stunde

Um gezielte Anpassungen im Portfolio vorzunehmen, stellt HypoVereinsbank onemarkets ein breites Angebot an Produkten zur Verfügung, die mit einem Sicherheitsnetz ausgestattet sind. Gerade in schwankungsanfälligen Zeiten kann ein bedingter Teilschutz Ruhe ins Depot bringen. Zertifikate wie Aktienanleihen Protect, Express-Aktienanleihen Protect, Cap-Anleihen mit Mindestrückzahlung oder auch Garant-Cap-Anleihen spielen in diesem Umfeld ihre Stärken aus.

Wer Verlustrisiken begrenzen möchte, kann die Stellschrauben individuell justieren. „Möglich ist zum Beispiel eine vollständige Verlustbegrenzung, eine Mindestrückzahlung etwas unterhalb des Nennbetrages oder Produkte mit Barriere, die geschickt Zinszahlung mit Risikopuffer verknüpfen“, erklärt HVB-Anlageexperte Sebastian Otter.

Mit Vollschutz investieren

100 Prozent Kapitalschutz zum Laufzeitende gewähren Garant-Cap-Anleihen. Derzeit befindet sich eine HVB Garant Cap Anleihe auf die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE000HVB7A63) in der Zeichnung. Schließt die Aktie des Logistikkonzerns am letzten Beobachtungstag unter ihrem Startniveau, greift der Kapitalschutz. Das heißt, die Anleihe wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro zurückgezahlt. Legt der Kurs dagegen zu, nimmt das Produkt bei Fälligkeit daran bis zum Cap, also bis zur oberen Kursgrenze, teil. Da der Cap bei 152 Prozent des Startniveaus der Aktie festgelegt ist, wäre demnach pro Anleihe eine maximale Rückzahlung in Höhe von 1.520 Euro möglich.

Hoher Teilschutz durch Mindestrückzahlung

An Anleger:innen, die bereit sind ein überschaubares Verlustrisiko einzugehen, richten sich HVB Cap-Anleihen mit 90 % Mindestrückzahlung. Basiswert eines Produkts dieser Bauart ist die Aktie von SAP (ISIN: DE000HVB7AY8). Dank der Mindestrückzahlung begrenzt sich bei einer negativen Entwicklung des Basiswerts das Verlustrisiko bei Fälligkeit auf 10 Prozent des Nennbetrags. Bei einem Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro gibt es pro Anleihe also mindestens 900 Euro zurück, auch wenn die SAP-Aktie bis zum Laufzeitende mehr als zehn Prozent eingebüßt haben sollte. An einer positiven Entwicklung des Software-Titels nimmt das Papier bei Fälligkeit bis zum Cap teil. Dieser befindet sich bei 138,5 Prozent des Referenzkurses (SAP-Aktie) am anfänglichen Beobachtungstag. Der maximale Rückzahlungsbetrag beläuft sich also auf 1.385 Euro pro Anleihe.

Attraktive Kombination

Als defensive Anlagealternative im gegenwärtigen Marktumfeld kommen auch Produkte in Betracht, die mit einer Barriere ausgestattet sind. Dazu zählen zum Beispiel HVB Aktienanleihen Protect und HVB Express-Aktienanleihen Protect. Wie diese Anlagen funktionieren, zeigt folgendes Beispiel: Bei einer HVB Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie der adidas AG (ISIN DE000HVB7AP6) liegt die Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises (Schlusskurs der adidas-Aktie) am anfänglichen Beobachtungstag. Das Produkt gewährt also einen anfänglichen Sicherheitspuffer von 50 Prozent. Notiert die Aktie des Sportartikelherstellers am Laufzeitende auf Höhe oder oberhalb der Barriere, wird die Anleihe zum Nennbetrag zurückgezahlt. „Zudem besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung“, erklärt HVB-Experte Otter und führt weiter aus: „Diese kommt zum Tragen, wenn die Aktie an einem der relevanten Beobachtungstage auf oder über ihrem Startniveau notiert.“

Unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts erhält die:der Anleger:in eine Zinszahlung von 7,00 Prozent p. a. auf den Nennbetrag. „Das Produkt bietet also einen relativ hohen Teilschutz bei attraktiven Ertragschancen“, so Otter. Gleichzeitig weist er auf die Risiken hin: „Sollte die adidas-Aktie am Laufzeitende unterhalb der Barriere notieren, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer durch das Bezugsverhältnis geregelten Anzahl von Aktien.“ In diesem Fall kommt es zu Verlusten, die jedoch durch die jährlichen Zinszahlungen abgefedert werden. Bei dem adidas-Produkt sind insgesamt drei Zinszahlungen zu je 7,00 Prozent p. a. möglich. Wichtig, zu wissen: Mit einer vorzeitigen Rückzahlung enden auch alle noch ausstehenden Zinszahlungen.

Sie haben die freie Auswahl

In der Tabelle unten finden Sie zusätzliche Details zu den besprochenen Produkten sowie weitere aktuelle Angebote. Oder Sie besuchen uns auf onemarkets.de. Bitte beachten Sie: Bei allen Produkten handelt es sich um Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Bei Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Gut geschützt auf Renditejagd gehen Basiswert Produkttyp ISIN (Letzter) Rückzahlungstermin Ausstattungsmerkmale adidas AG HVB Express Aktienanleihe Protect DE000HVB7AP6* 29.12.2025 Zinszahlung p. a.: 7,00 %**, Barriere: 50 %*** BMW AG HVB Express Aktienanleihe Protect DE000HVB7AR2* 29.12.2025 Zinszahlung p. a.: 6,20 %**, Barriere: 50 %*** Deutsche Post AG HVB Garant Cap Anleihe DE000HVB7A63* 13.12.2027 Cap****: 152 %***, max. Rückzahlung: EUR 1.520,–***** Porsche AG HVB Cap Anleihe mit 90 % Mindestrückz. DE000HVB7AW2* 20.12.2027 Cap****: 151 %***, Mindestrückzahlung: EUR 900,–***** RWE AG HVB Cap Anleihe mit 90 % Mindestrückz. DE000HVB7AX0* 20.12.2027 Cap****: 155,5 %***, Mindestrückzahlung: EUR 900,–***** SAP SE HVB Cap Anleihe mit 90 % Mindestrückz. DE000HVB7AY8* 20.12.2027 Cap****: 163 %***, Mindestrückzahlung: EUR 900,–***** * Produkt in Zeichnung

** bezogen auf den Nennbetrag

*** vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

**** obere Kursgrenze

***** pro AnleiheDie Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht; Information zur Funktionsweise des Produkts

Stand: 08.11.2022

Bildnachweis: iStock: valentinrussanov

