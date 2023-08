Der Stern von Stuttgart [...]

Laut Kraftfahrt-Bundesamt wurden im Juli rund 243.000 Pkw neu zugelassen. Dies ist ein deutlicher Anstieg von über +18 % gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend positiv ist die Stimmung bei den deutschen Autoherstellern, denn deren letzte Verkaufszahlen übertrafen sogar die eigenen Erwartungen.

Im jüngsten Quartalsbericht von Mercedes-Benz steht ein Umsatzanstieg auf 38,24 Mrd. Euro – ein Plus von knapp 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Gewinn konnte dank hoher Verkaufspreise leicht gesteigert werden. Im kommenden Jahr sollte der Absatz aufgrund neuer Modelle ebenfalls gut unterstützt sein.

… und die weiß-blaue Raute

Auch beim Münchner Konkurrenten BMW zeigt sich ein ähnliches Bild. Gewinn und Umsatz konnten im letzten Quartal gesteigert werden. Zwischen April und Juni setzte der bayerische Autokonzern 37,22 Mrd. Euro um, über 7 % mehr als im Vergleichsquartal 2022. Angesichts der starken Entwicklung hat man bereits die Erwartungen für den Rest des Jahres angehoben. Trotz der aktuellen Jubelstimmung sind beide Premiumhersteller aber in einem zyklischen Markt unterwegs – ein Markt, in dem zudem noch einige spezifische Herausforderungen hinsichtlich der Mobilität der Zukunft auf sie warten.

Kaufe, was Du kennst!

Für sein wikifolio meinelieblinge wählt Wilfried Schopges (diamant) nur Aktien oder ETFs aus, die er selbst bestens kennt. Er geht sogar so weit, nur in seine Lieblingsmarken zu investieren oder in Produkte, die er selbst konsumiert und besonders schätzt, getreu dem Motto: „Kaufe, was Du kennst und was gut ist!“ Eine simple, aber erfolgreiche Strategie. Entsprechend liegt sein Fokus auf etablierten Marken im Bereich Alltagsprodukte, aber auch auf werthaltigen Produkten und Dienstleistungen, mit denen der jeweilige Anbieter langfristig erfolgreich sein sollte. Hinsichtlich der Haltedauer ist er eher mittelfristig orientiert, wobei die Aktiengewichtung in Abhängigkeit von der Marktentwicklung erfolgt. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen sind möglich, denn auch gute Aktien können ihrer Zeit schon einmal weiter vorauslaufen. Für die konkrete Entscheidungsfindung nutzt Schopges viele Quellen wie z.B. einschlägige Finanzportale oder Marketinganalysen. Zurzeit besteht sein wikifolio aus 47 Einzelwerten bei einem vernachlässigbarem Cash-Anteil. Neben Anteilen der Autokonzerne BMW, Volkswagen oder Tesla besitzt er auch die Papiere von Microsoft, Alphabet, Netflix und Meta Platforms. Die Gesamtrendite von +132 % seit Oktober 2013 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von sehr erfreulichen +9,0 %.

Intelligenter Schwarm

Im Verlag DZB Media GmbH (DZB Der Zertifikatberater) erscheinen Publikationen über Finanzen im Allgemeinen, sowie über Spezialthemen etwa im Bereich strukturierter Produkte. Mit dem wikifolio DZB Aktienwerteauswahl 2026 folgt man einem ganz eigenen Regelwerk. So hatten die Leser im Juni 2016 die Möglichkeit, ihre Aktienfavoriten für ein auf zehn Jahre ausgerichtetes Buy & Hold-Investment anzugeben. Dabei waren für die vier Regionen Deutschland, Europa, Amerika und Rest der Welt je 20 Aktien zur Wahl gestellt worden, von denen jeweils die fünf Werte mit den häufigsten Nennungen in das wikifolio aufgenommen wurden. Die Startgewichtung je Aktienposition lag bei ca. 5 %. Da es sich explizit um eine Buy & Hold-Strategie mit langem Anlagehorizont handelt, kommt es nur in Ausnahmefällen (z.B. Übernahme, Fusion) zu Anpassungen. Tatsächlich werden Stand heute 21 Werte mit zwei auffällig übergewichteten Positionen gehalten – nämlich Apple (15,7 %) und Microsoft (14,0 %). Das ist der überragenden Wertentwicklung beider Aktien zu verdanken. Darüber hinaus finden sich auch Firmen wie die Mercedes-Benz Group, Samsung, Nestle oder Toyota in dem Depot. Die Entwicklung des wikifolios ist spannend. So legte der Wert im Jahresdurchschnitt um +12,8 % zu. Die Gesamtrendite seit Juni 2016 beläuft sich auf ebenfalls starke +136 %.

Dividenden aus der Heimat

Holger Degener (Schneeleopard) geht es primär darum, die Depotwerte in seinem wikifolio Dividende und Eigenkapital Deutschland gegen Wertverlust zu sichern. Daher bevorzugt er Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und Dividendenrendite. Für das Timing nimmt er vor allem die Charttechnik zur Hilfe. Zeigt die Markkapitalisierung eines Unternehmens im Vergleich zum bereinigten Buchwert und Cash-Flow eine Unterbewertung an, kommt ein Kauf in Frage. Prinzipiell versucht Degener zudem saisonale und nachrichtengetriebene Kursschwankungen auszunutzen. Aus Transparenzgründen favorisiert er deutsche Aktien. Sollten sich im Inland aber keine attraktiven Investments finden, kann auch eine Anlage in ausländische Aktien, Fonds und ETFs erfolgen. Aktuell steht ihm noch ein Cash-Anteil von 5,5 % zur Verfügung. Der Rest seines Kapitals ist aufgeteilt auf einen MSCI ETF (2,1 %) und 92 Einzelaktien. Darunter sind Anteile von BMW und Volkswagen, sowie AT&S, Maschinenfabrik Berthold Hermle, Siltronic und JOST Werke. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von +12,9 % hat Degener seit der Auflegung im Juni 2012 ein Plus von satten +290 % erwirtschaftet.

Was kommt?

In der kommenden Berichtswoche wird es am Dienstag mit der Veröffentlichung der ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone interessant. In Großbritannien werden die Arbeitsmarktzahlen bekannt gegeben und für die USA wird die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze erwartet. Am Mittwoch werden in Großbritannien die Zahlen zum Verbraucherpreisindex und für die Eurozone die BIP-Zahlen veröffentlicht. Am Donnerstag informiert das US Department of Labor über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die britischen Einzelhandelsumsätze sind schließlich für Freitag angekündigt.

