Spotify notiert am All Time Low!

Spotify Short: 72-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 03.11.2022, 08:30 Uhr

Der Kurs von Spotify hat einen langen Abstieg hinter sich. Noch im Jahre 2024 rechnet das Management mit roten Zahlen. Es erscheint aufgrund der härteren Konkurrenz fraglich, ob dieser Plan eingehalten werden kann. Summa summarum notierte die Spotify-Aktie am gestrigen Handelstag am niedrigsten Level seit dem Börsengang bei 75,00 US-Dollar.

Spotify-Investoren haben noch vor Kurzem geträumt, dass der Streaming-Spezialist einen Markt von 100 Mrd. US-Dollar erschließt. Das Problem besteht jedoch in der Abgrenzung zu den Konkurrenten. Noch sind Spotify und Apple die Marktführer beim Musik-Streaming. Amazon unternimmt jedoch einen neuen Anlauf, im Musikstreaming-Markt den Rückstand zu Spotify und Apple Music aufzuholen. Kunden des Abo-Angebots Prime können künftig den kompletten Musikkatalog von rund 100 Millionen Songs ohne Werbeunterbrechung hören, nicht nur eine Auswahl von zwei Millionen Titeln. Das kündigte Amazon am 1. November 2022 an. Streaming-Marktführer Spotify bietet in seiner mit Werbung finanzieren Gratisversion Zugriff auf rund 80 Millionen Songs und Podcasts, ebenfalls im Zufallsmodus. Wer gezielt auf einzelne Stücke zugreifen oder Songs herunterladen möchte, muss ein Premium-Abo abschließen, das knapp zehn Euro im Monat kostet.

Zum Chart

Die Konkurrenz im Musik-Streaming-Markt wird härter und Spotify gelingt es nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Noch für das Jahr 2024 ist ein Minus beim Gewinn pro Aktie von 0,28 US-Dollar eingeplant. Der Aktienkurs bildet diese Misere ab und hat seit Mitte August 2022 erneut eine Abwärtssequenz etabliert. Der bei vielen Werten nach oben gerichtet Trend im Monat Oktober endete bei der Spotify-Aktie im Minus. Seit 8. September 2022 wird überhaupt Neuland in Sachen niedriger Kurs beschritten. Noch nie notierte die Spotify-Aktie niedriger als am gestrigen Handelstag am Level von 75,00 US-Dollar. Die Kurserosion nach dem All Time High bei 387,44 US-Dollar begann bei Spotify schon am 22. Februar 2021. In der Spitze verlor der Aktienkurs gut 80 Prozent seines Wertes. Spotify ist der Paradefall eines Wachstumswerts, bei dem die Marktteilnehmer die hochfliegenden Wachstumsprognosen eindampfen mussten. Die steigenden Zinsen und die zwangsweise geänderte Allokation der Kundengelder in teure Energie sollten zu einer Neubewertung der zukünftigen Zahlungsströme führen.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 89,03 // 120,16 US-Dollar Unterstützungen: 65,31 // 57,81 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN JQ7DQE) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Spotify-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,01 profitieren. Das Ziel sei bei 53,81 US-Dollar angenommen (4,97 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 36 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 90,51 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,23 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JQ7DQE

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,81 - 2,89 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 102,27 US-Dollar

Basiswert: Spotify Technology SA KO-Schwelle: 102,27 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 75,00 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,97 Euro Hebel: 2,65

Kurschance: + 72 Prozent Quelle J.P. Morgan

