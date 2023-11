Shopify - Starker Auftritt & Stärkere Black Week als im Vorjahr

Es zeigen sich weiterhin positive Auswirkungen des diesjährigen Black Friday auf die Finanzmärkte. Shopify-Aktien verzeichneten an der NYSE einen Anstieg von 4,9 Prozent auf 73,87 US-Dollar, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass seine Kunden am vergangenen Black Friday einen Rekordumsatz von 4,1 Milliarden Dollar erzielten.

Rückblickend auf den Thanksgiving-Tag gaben US-Käufer laut Hauck Aufhäuser Investment Banking-Analyst Christian Salis mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar aus. Die Online-Verkäufe am Black Friday übertrafen die Erwartungen und stiegen im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl die Online-Umsätze positiv waren, sorgen Daten zum stationären Einzelhandel für wenig Euphorie. Mastercard SpendingPulse zeigt, dass die Umsätze in physischen Geschäften hinter den Online-Einkäufen zurückblieben, und die UBS-Analysten sehen den Anstieg der Gesamtumsätze im Einzelhandel um 2,5 Prozent am Black Friday als eine mögliche Vorahnung für die Weihnachtseinkaufssaison.

Am Black Friday lockten zahlreiche Onlinehändler mit reduzierten Angeboten, wie durch Echtzeit-Dashboards von Shopify und Stripe verfolgt werden konnte. Shopify zeigte weltweit einen Umsatz von über zwei Millionen Dollar pro Minute, während das Stripe-Dashboard ein weltweites Umsatzvolumen von über drei Milliarden Dollar verzeichnete. Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass der Cyber Monday, die Milliardenumsätze weiter steigern könnte.

Die jüngsten Daten von Reuters weisen allerdings darauf hin, dass der diesjährige Cyber Monday deutlich schwächer ist als der aus 2022. Reuters bezieht sich auf die Datenerhebung von Salesforce. Um 16 Uhr US-amerikanischer Zeit (ET) weisen die Online-Umsätze etwa 7 Milliarden Dollar aus. Im Jahr zuvor sind die Online-Verkäufe um 8,3 % auf 12,2 Milliarden Dollar gestiegen. Weltweit lag das Plus bei 6 % auf 46,2 Milliarden Dollar.

Die aktuellen Entwicklungen nach dem Black Friday lassen zwar auf eine weiterhin positive Stimmung im Einzelhandel und auf den Finanzmärkten schließen, aber das Rekordjahr 2022, in dem der Handelsumsatz in Deutschland zum Black Friday und Cyber Monday gegenüber dem Vorjahr um satte 20 % gewachsen ist, wird dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so überragend ausfallen. Der Deutsche Handelsverband rechnet mit einem Plus in Höhe von etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Und wie steht es um die Aktie von Shopify?

Shopify hält sich perfekt an unsere Prognose und steigt übergeordnet weiter an. Nachdem die Aktie unsere letzte violette Zielbox perfekt erreicht hat, ist sie seit vollzogener Trendwende weiter im Aufwind. Wir rechnen allerdings in Kürze mit einem markanten Hoch und einem entsprechenden Rücksetzer, der das Tief bei 45,50$ nicht mehr unterschreiten sollte.

Wie im Chart zu sehen, rechnen wir innerhalb der roten Box zwischen 69,99$ und 76,29$ mit einem Hoch. Der sich daran anschließende Rücksetzer wird höchstwahrscheinlich innerhalb der violetten Box bei 59,13$ bis 51,33$ abgeschlossen und dann geht es weiter aufwärts. Wir weisen darauf hin, dass wir die Boxen neu berechnen, sobald das Hoch feststeht. Dieses kann auch etwa überschießen und oberhalb der 76,29$ das Hoch ausbauen. Wichtig ist die Systematik. Denn auch bei leichter Übertreibung wird es einen deutlichen Rücksetzer geben, dessen Boden sich für einen Einkauf lohnen könnte.

Wir erwarten mittel- bis längerfristig Kurse im Bereich um etwa 117$ und insofern hat die Aktie nach erfolgtem Rücksetzer das Potential auf eine Verdopplung. Spätestens dort oben ist allerdings mit einem starken Preisverfall der Aktie zu rechnen. Shopify hat höchstwahrscheinlich die übergeordnete Korrektur, die im November 2021 bei 176,29$ begann mit dem bisherigen Tief im Oktober 2022 bei 23,63$ noch nicht ganz abgeschlossen.

Das müssen wir im Auge behalten und abwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Monaten strukturell entwickelt. Eine gänzliche Befreiung nach oben ist aufgrund der Struktur seit dem Tief bei 23,63$ wenig wahrscheinlich. Bis dahin haben wir aber noch etwas Zeit. Die Aktie steckt mitten in einem schönen Aufwärtsimpuls mit dem oben genannten Fernziel.

