Im Scheinwerferlicht

Wenn eine Branche aktuell unter einem Imageproblem leidet, dann ist es der deutsche Fahrzeugbau. Einst in aller Welt begehrt, gelten die edlen Karossen aus Sindelfingen, Zuffenhausen und München nicht mehr als das Maß der Dinge.

Vor allem in Sachen Elektromobilität und Innovation haben sich die deutschen Platzhirsche viel Butter vom Brot nehmen lassen. Zudem ächzen die Inlandsstandorte unter hohen Energiekosten und einer Politik, die nicht gerade als autofreundlich bezeichnet werden kann.

Unerwartet gut

Umso überraschender ist es, dass die Branche zu den Topperformern der vergangenen Handelstage zählt. Die Porsche-Holding brachte es auf ein Plus von knapp +10 %, dicht gefolgt von der Mercedes-Benz Group mit rund +9 %, Volkswagen und Porsche mit +8 % und BMW mit ca. +7 %. Ein Auslöser waren wohl die Mercedes-Zahlen, welche die Analysten von Deutsche Bank und Jefferies unmittelbar zu einer Erhöhung ihrer Kursziele veranlassten. Natürlich befinden sich die betreffenden Aktien auch in einigen sehr erfolgreichen wikifolios – aus unterschiedlichsten Gründen.

Tesla & Porsche – die diversifizierte Garage

Johannes Schildgen (Yoshi) setzt mit seinem wikifolio Antizyklisch und Diversifiziert eigentlich genau auf solche Aktien, die vom Markt zu Unrecht vernachlässigt wurden. Der Antizykliker wird hellhörig, wenn die Marktkapitalisierung deutlich unter dem aktuellen oder künftig erwarteten Wert eines Unternehmens liegt. Und da man im Vorhinein nicht wissen kann, ob der Markt nicht doch recht hat, ist die Streuung bzw. Diversifikation die zweite Säule von Schildgens Anlagestrategie. Divers geht es auch bei der Haltedauer zu, die zwischen weniger als einem Tag und einer „langen Zeitdauer“ liegen kann. Auf mindestens zehn Titel soll seine Anlagesumme verteilt werden – aktuell sind es 74! Auch das absolute Schwergewicht mit einem Depotanteil von mehr als 8 % ist mit Tesla ein Auto-Titel, gefolgt von Apple, mit einem Anteil von 6 %. Die allerdings haben beim Projekt „Apple Car“ gerade erst den Zündschlüssel abgezogen. In Deutschland ist Schildgen bei Porsche und Volkswagen investiert. Obwohl das wikifolio im vergangenen Jahr einen Kursrückgang hinnehmen musste, wird nun wieder kräftig ins Pedal gedrückt. Seit der Auflegung im März 2013 stehen +168 % auf der Uhr, was einem langjährigen Durchschnittsplus von erfreulichen +9,4 % pro Jahr entspricht.

Der intelligente Schwarm von 2016

Ein außergewöhnliches Anlagekonzept verfolgt die DZB Media GmbH (Der Zertifikateberater) mit ihrem wikifolio DZB Aktienwerteauswahl 2026. Es waren die Leser des Magazins, die vor rund acht Jahren ein Buy-and-Hold-Portfolio für die nächsten zehn Jahre zusammengestellt hatten. Dabei durften aus den vier Regionen/Ländern Deutschland, Europa, Amerika und Rest der Welt jeweils fünf von 20 vorgegebenen Aktien ausgewählt werden. Eine gewisse Vorauswahl erfolgte also durch die Redaktion. Anpassungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen, etwa bei Fusionen oder Übernahmen. Die Dividenden landen in der Cash-Reserve, haben mit einem Gewicht von lediglich 0,4 % aber nur eine vernachlässigbare Bedeutung. Die Mercedes-Benz Group ist mit einem Depotanteil von 2,6 % vertreten, der Spin-Off Daimler Truck mit 0,7 %, zusammen also 3,3 %. Im Prinzip verkörpert das wikifolio zwei Eigenschaften, mit denen sich viele Börsianer eher unwohl fühlen. Erstens darf man nicht in die jeweils favorisierten Aktien umschichten, sondern muss der einmal getroffenen Entscheidung treu bleiben. Zweitens wurde diese Grundsatzentscheidung auch noch von einer Gruppe getroffen, was aus Sicht einsamer Entscheider nur ein suboptimaler kleinster gemeinsamer Nenner sein kann. Der Performance hat dies jedoch keinerlei Abbruch getan. Seit dem Juni 2016 liegt der Zuwachs bei +161 %, was einer jährlichen Performance von herausragenden +13,3 % entspricht.

Performance auf die Straße gebracht

Auch im wikifolio Artificial Intelligence von Thomas Schuster (Th96tr) hätte man die Aktien der Mercedes-Benz Group und von Volkswagen nicht auf den ersten Blick vermutet. Aufklärung liefert die Handelsidee, denn investiert werden soll in Unternehmen, die in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren entweder marktführend sind, oder von der Markteinführung profitieren. Da das wikifolio in dieser Hinsicht strategisch ausgerichtet ist, ergibt sich zwangsläufig eine mittel- bis langfristige Haltedauer. Für die konkreten Entscheidungen werden sowohl technische als auch fundamentale Analysen sowie die jeweilige Nachrichtenlage herangezogen. Interessanterweise ist Tesla, einer der Pioniere des autonomen Fahrens und der Elektromobilität aktuell nicht bei Schuster vertreten. Dafür sind auf den ersten Plätzen der insgesamt 22 gehaltenen Titel drei echte KI-Schwergewichte: Nvidia (16,9 %), Microsoft (12,9 %) und Meta Platforms (11,3 %). Der Cash-Anteil ist mit 2,9 % derzeit nicht mehr als eine Restgröße. Dass sich Schuster nicht nur im richtigen Segment bewegt, sondern dies auch noch äußerst erfolgreich tut, zeigen die Performancedaten. Über einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren – Startdatum war der 3.10.2017 – konnte er insgesamt mehr als +176 % Gewinn erwirtschaften, was einer durchschnittlichen Jahresrendite von außergewöhnlichen +17,3 % entspricht.

Was kommt?

In der kommenden Woche erwartet uns weltweit eine Vielzahl wichtiger Wirtschaftsdaten. Am Dienstag richten sich die Blicke nach Asien. Japan wird den Verbraucherpreisindex veröffentlichen, in China geht es um den Caixin PMI für Dienstleistungen, ein Schlüsselindikator für die Aktivität in diesem Sektor. In den USA wird der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe bekanntgegeben. Der Donnerstag wird für die Eurozone besonders interessant. Neben der Veröffentlichung von Einzelhandelsumsätzen und Handelsbilanzdaten stehen die Zinsentscheidung der EZB sowie deren weitere geldpolitische Ausrichtung auf dem Programm. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Am Freitag liegt der Fokus erneut auf den USA. Dort werden das Bruttoinlandsprodukt, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft sowie die Arbeitslosenquote veröffentlicht.

