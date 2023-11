Sam Altman & OpenAI - warum Microsoft der große Gewinner ist

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Das Thema A.I ist um eine kuriose Episode reicher. Am Wochenende bestimmten Sam Altman, Microsoft und OpenAI die Finanzpresse, X und das Silicon Valley. Am Freitag nach Handelsende wurde Altman überraschend durch das Board entlassen, weil er “in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war“. Bei OpenAi merkte man schnell, dass man damit offensichtlich einen Fehler begangen hatte. Altman sollte in „sein“ Unternehmen zurück, doch nun kommt alles ganz anders. Die Gespräche wurden am Sonntag abgebrochen. Nun wechselt Altman zu Microsoft, die signifikante Anteile an OpenAi besitzen.

Microsoft-CEO Satya Nadella, in der Branche als pragmatischer Opportunist bekannt, schoss quer und stellte Altman kurzerhand selbst ein, um ein neues internes KI-Forschungsteam zu leiten. Ein sehr kluger Schachzug des Tech-Giganten, der seine Position als Marktführer sichert. So bleibt Altman – das Gesicht des KI-Booms – an Bord und verhindert, dass er zu einem Konkurrenten wechselt. “Die Mission geht weiter”, sagte Altman in einem Beitrag auf X. Microsoft besitzt 49 Prozent der Anteile an OpenAi.

In den USA tobt seit einiger Zeit ein Richtungsstreit der Tech-Eliten über das Tempo der technologischen Entwicklung rund um künstliche Intelligenz. Altman ist ein Befürworter einer Beschleunigung, der Vorstand bei OpenAi stand für eine behutsame Entwicklung. Altman dürfte bei Microsoft weitreichende Kompetenzen erhalten, womit dieser Richtungsstreit vorerst entschieden ist. ” erklärt Vanyo Walter, Geschäftsführer des Brokers Robomarkets.