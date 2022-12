Salesforce Short: 45 Prozent Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Aktionäre zweifeln langsam an der Wachstumsstory!

von Harald Zwick - 08.12.2022, 08:30 Uhr

Der Aktienkurs von Salesforce ist aktuell in einer Schwächephase. Neben einer Unterschreitung des geplanten Wachstumstempos führt ein Aderlass bei wichtigen Mitarbeitern zu einer Verunsicherung bei den Aktionären. Zusätzlich befindet sich das erwartete KGV 2022/23 noch immer in schwindelerregender Höhe.

Salesforce ist die weltweit führende Cloud-Plattform für Customer-Relationship-Management (CRM). Cloudbasierte CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr machen teure IT-Experten für die Verwaltung oder Einrichtung des Systems überflüssig. Am 30. November 2022 veröffentlichte das Management die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23. Die Aktie brach als mit Abstand größter Verlierer im Dow um fast zehn Prozent ein. Die Marktteilnehmer werteten die neuen Prognosen als Beleg dafür, dass die Unternehmen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld ihre Investitionen in Technologie drosseln. Die Führungskrise bei Salesforce sorgte für zusätzliche Schwierigkeiten. Innerhalb weniger Tage verlor das Softwareunternehmen etliche Top-Manager. Auch Gründer Benioff ist in die Kritik geraten. Rivale SAP hat beim Börsenwert bereits aufgeschlossen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis zum gestrigen Tag an. In einem möglichen Szenario ist der Kursverlust in der Spitze im Ausmaß von 58 Prozent noch immer nicht tief genug. Ein Blick auf die KGVs zeigt, dass Salesforce noch immer sehr üppig bewertet ist. Das erwartete KGV 2022/23 liegt derzeitig bei 106,39. Für das Jahr 2023/24 ist beinahe eine Verdoppelung des Gewinns pro Aktie auf 1,92 US-Dollar geplant, womit das entsprechende KGV auf aktuell 66,19 sinkt. Bekommen die Marktteilnehmer bei dermaßen hohen KGVs Zweifel am zukünftigen Wachstum, kann dies schnell zu einer Implosion des Kurses führen. Die aktuelle Schwächephase des Aktienkurses könnte zum neuerlichen Test des in der Coronakrise markierten Tief bei 116,20 US-Dollar führen.

Salesforce.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 154,64 // 190,34 US-Dollar Unterstützungen: 130,81 // 116,20 US-Dollar

Fazit

Der Aktienkurs von Salesforce ist aktuell in einer Schwächephase. Neben einer Unterschreitung des geplanten Wachstumstempos führt ein Aderlass bei wichtigen Mitarbeitern zu einer Verunsicherung bei den Aktionären. Zusätzlich befindet sich das erwartete KGV 2022/23 noch immer in schwindelerregender Höhe, womit das Management dazu verdammt ist, über die kommenden Jahre ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum zu erwirtschaften.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN MD7MSV) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Salesforce-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 2,82 profitieren. Das Ziel sei bei 110,01 US-Dollar angenommen (6,59 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 36 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 150,01 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,78 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MD7MSV

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,66 - 4,69 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 179,31 US-Dollar

Basiswert: Salesforce.com Inc. KO-Schwelle: 179,31 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 130,48 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,59 Euro Hebel: 2,82

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Morgan Stanley

