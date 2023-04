SAP wächst weiter kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Den Anlegern ist in diesen Tagen nicht viel recht zu machen. Während starke Wirtschaftsdaten den geldpolitischen Straffungskurs der Notenbanken in die Länge ziehen, sorgen enttäuschende Indikatoren wie gestern der Konjunkturindex der Philadelphia Fed für wieder aufkommende Rezessionsängste. Das beschreibt aber auch genau das Spannungsfeld, in dem sich der Aktienmarkt gerade befindet.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Und da sich keine Seite so wirklich durchsetzen kann, bleibt am Ende ein Seitwärtstrend übrig, der im Falle des deutschen Aktienindex schon fast Stillstand bedeutet. Kurz vor der 16.000er Marke halten sich sowohl Kauf- als auch Verkaufsbereitschaft weiter in Grenzen, so dass auch der letzte Handelstag der Woche nur wenig Dynamik verspricht. Es bleibt auch fraglich, ob der kleine Verfallstag am Terminmarkt dem Markt etwas Leben einhauchen kann.

Der Softwareriese SAP legte im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn deutlich zu. Gerade das zukunftsweisende Cloud-Geschäft zeigt weiterhin eine hohe Wachstumsdynamik. Bis Jahresende will der Konzern ein Wachstum von bis zu 25 Prozent in diesem Bereich schaffen, was stand heute durchaus möglich ist. Das kleine Minus zur Handelseröffnung nach den besser als erwarteten Zahlen dürfte damit wohl eher dem Umstand geschuldet sein, dass die Aktie seit Anfang Oktober fast 50 Prozent zugelegt hat.

Die enttäuschenden Zahlen des Elektroautomobilpioniers Tesla haben Anlegern den Geschmack auf Automobilaktien zunächst einmal verdorben. Die Tesla-Aktie selbst fiel gestern um zehn Prozent, auch deutsche Automobilhersteller wie VW oder BMW verzeichneten deutliche Abschläge. Die Sorgen über einen schrumpfenden Automarkt könnten an der Börse noch einige Tage nachwirken. Anfang Mai berichten die heimischen Autobauer, Tesla dürfte mit seinen Nachrichten diese Zahlenvorlage noch um einiges spannender gemacht haben.