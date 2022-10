SAP im fallenden Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Put auf SAP: 40 Prozent Chance!

Das Gewinnwachstum bei SAP hat seit der Enttäuschung bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober 2020 den Wachstumspfad verlassen. Für das Jahr 2022 ist sogar ein Verlust von 56 Prozent geplant. Weiters ist bis 2024 ein Gewinnwachstum von aktuell 60 Prozent eingepreist. Wird diese Marke verfehlt, könnte es mit dem Aktienkurs weiter bergab gehen.

SAP hat über die Zeit einen beachtlichen Kundenstock aufgebaut. Als Marktführer für Unternehmensanwendungssoftware unterstützt der Software-Riese Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, ihr Bestes zu geben. SAP-Kunden generieren 87 % des gesamten globalen Handels. 77 % der weltweiten Transaktionseinnahmen berühren ein SAP-System. Dieser Erfolg ist gleichzeitig auch die Achillesferse des Unternehmens beim Blick in die Zukunft. Das große Neukundenwachstum liegt in der Vergangenheit. Der Konzern ist hauptsächlich damit beschäftigt, existierende Kunden auf neue Software zu migrieren. Ein großes Umsatzwachstum ist so nicht mehr zu erreichen. Für 81 Prozent der Kunden hat die Modernisierung der bestehenden SAP-Landschaften und IT-Infrastruktur im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und wachsenden Systemkomplexität eine übergeordnete Bedeutung.

Zum Chart

Der Kurs von SAP befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend und ist nicht mehr weit von den Tiefs aus dem Jahre 2020 bei 82,13 Euro entfernt. Sinkt der Kurs noch weiter, tritt er in einen Unterstützungsbereich zwischen 84,29 und 82,13 Euro ein. In einem möglichen Szenario ist auch der Durchbruch dieser Unterstützung denkbar. In diesem Fall könnte der Kurs bis zur Magic Number bei 77 Euro sinken. Trotz des 30-prozentigen Kursrückgangs seit Jahresbeginn weist der Softwareriese noch immer ein erwartetes KGV 2022 in Höhe von 34,91 aus. Bei SAP wurde die längste Zeit ein beträchtliches Wachstum eingepreist, was bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober 2020 erstmals nicht erreicht werden konnte. Bis in das Jahr 2024 ist immer noch ein Gewinnwachstum je Aktie von 60 Prozent geplant. Ein Ziel, dass unter der neuen Prämisse eventuell nicht mehr zu erreichen ist.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 94,44 // 104,39 Euro Unterstützungen: 84,29 // 82,13 Euro

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer fallenden SAP-Aktie bis auf 79,58 Euro ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JA72H1) überproportional mit einem Omega von -3,65 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 25 % und dem Ziel bei 79,58 Euro (1,28 Euro beim Optionsschein) bis zum 08.11.2022 ist eine Rendite von rund 40 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 94,44 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 33 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,16 zu 1, wenn bei 94,44 Euro (0,61 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JA72H1

Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,93 - 0,96 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 85,00 Euro

Basiswert: SAP SE



akt. Kurs Basiswert: 88,10 Euro Laufzeit: 15.12.2023

Kursziel: 1,28 Euro Omega: -3,65

Kurschance: + 40 Prozent Quelle J.P. Morgan

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.