Rohstoffexperten von Crescat Capital steigen bei Sitka Gold ein!

Den Lesern von Goldinvest.de dürften Crescat Capital und deren technischer und geologischer Direktor Dr. Quinton Hennigh bereits ein Begriff sein. Nicht nur, dass Dr. Hennigh ein weltweit anerkannter Experte für Rohstoffinvestments ist und als Geologe über mehr als 30 Jahre Erfahrung verfügt – unter anderem war er bei Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont–, ist Crescat bereits bei einigen Firmen involviert, über die auch wir berichten. Und seit Kurzem sind sowohl Crescat als auch der Experte persönlich auch Investoren bei Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG)!





Bohrung auf dem Goldprojekt RC im Yukon; Quelle: Sitka Gold



Das Unternehmen von CEO Cor Coe meldete Freitagnachmittag nämlich, dass der Goldexplorer mit Fokus auf den Yukon und Nevada eine Privatplatzierung in Höhe von brutto rund 2,6 Mio. CAD abgeschlossen hat, an der Crescat und Dr. Hennigh teilnahmen. Insgesamt war die Finanzierung, wie Sitka mitteilt, überzeichnet. Was bedeutet, dass der Andrang so groß war, dass gar nicht alle Investoren, die wollten, zum Zug kamen.



Finanzierungsdetails



Die Platzierung besteht aus 13.014.289 Charity-FT-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,20 CAD pro Charity-FT-Einheit. Jede Einheit wurde im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung ausgegeben und besteht aus einer „Flow-Through“-Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant zum Kauf von Stammaktien. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,37 CAD für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabetag.



Tiefere, hochgradige Goldabschnitte überzeugen



Dr. Hennigh begründet seinen und den Einstieg von Crescat bei Sitka Gold vor allem damit, dass es sich bei der RC Gold-Entdeckung des Unternehmens um ein weiteres, sehr großflächiges, durch Intrusion entstandenes Goldsystem in der produktiven Tintina-Provinz. Er habe die Entwicklung von RC Gold über die in den vergangenen Jahren verfolgt, und sich schließlich durch einige tiefere, hochgradige Goldabschnitte, die Sitka Anfang dieses Jahres bekannt gab, überzeugen lassen. Nach Ansicht von Dr. Hennigh könnte Sitka auf RC Gold ein gut erhaltenes hochgradiges System entdeckt haben, wie es Snowline Gold mit der Valley-Lagerstätte zu gelingen scheint. Geochemie, Geologie und die erbohrten Gehalte würden in diese Richtung deuten.



Fazit: Der Einstieg von Crescat Capital und Dr. Hennigh persönlich ist ein starker Vertrauensbeweis für das RC Gold-Projekt aber auch für die Arbeit des Sitka-Teams um CEO Cor Coe. Denn Crescat und Dr. Hennigh sind insbesondere Experten auch für Region im Yukon, in der das Unternehmen aktiv ist, waren unter anderem unter den Investoren von Snowline Gold, die deren Potenzial früh erkannten. Übrigens war erst Ende August eine weitere Snowline-Investorin bei Sitka eingestiegen, Frau Ana Maria Cox De Gubbins, die für sogar 4 Mio. CAD Sitka-Aktien erwarb. Das Unternehmen ist jetzt also, im Gegensatz zu vielen anderen Explorern, gut finanziert und kann die nächste Bohrsaison mit Schwung angehen. Nach wie vor handelt es sich natürlich trotzdem um eine riskante Spekulation, die aber unserer Ansicht nach über großes Potenzial verfügt. Wir bleiben auf jeden Fall dran!





Jetzt abonnieren: Die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn







Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.