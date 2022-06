Bei den Rohstoff Kursen steht eine Trendwende bevor!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Bei den Rohstoffen könnte eine Umkehr des Trends in Abwärtsrichtung anstehen.

Dieses indiziert der CRB-Index.

Der (Reuters/Jefferies) CRB Index ist der arithmetische Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden.

Dieser erreichte am 9.6.2022 mit 329.5902 Punkten eine X-Sequentials Kurszielzone.

Zugleich wurde ein negatives X-Sequentials X7 Kursmuster formiert.

Diese Chartformation lässt tiefere Kurse erwarten.

Bedingung hierfür ist, dass der zuvor erwähnte Hochpunkt bei 329.5902 Punkten nicht überboten werden darf.

Es ist dann ein Kursrückgang bis in die 1/2 X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 254 Punkten bis 243 Punkten bis 232 Punkten zu erwarten.

Der CRB-Index schloss am Freitag, den 17.6.2022 bei 309.0772 Punkten.

Viel Erfolg!

CRB-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist soeben erschienen. Lesen Sie wie es mit den Rohstoffen (Commodities) Light Crude Oil (Erdöl), Natural Gas (Erdgas), ULSD Heating Oil (Heizöl), RBOB Gasoline (Benzin), Silber, Gold und Platin, sowie den Indizes, Zinsmärkten und Forex in der nächsten Handelswoche weitergeht!

Werden Sie nun Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und verpassen Sie keine profitable Marktbewegung!

Link:

Zur Bestellseite des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Hier finden Sie Probeausgaben des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen.

Probeausgabe 1:

https://technical-trading-profits.com/storage/2022/05/XSequentials496_6Mai22-1.pdf

Probeausgabe 2:

https://technical-trading-profits.com/storage/2022/05/XSequentials497_14Mai22-1.pdf

Probeausgabe 3:

Passwort: 2VVN8v7x6cXLdUJ4

https://technical-trading-profits.com/storage/2022/05/XSequentials498-1.pdf

