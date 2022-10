Rivian: Jahresprognose bestätigt

Der vergleichsweise unbekannte US-Elektroautohersteller und direkter Konkurrent von Tesla, Rivian machte am Montag durch einen satten Kurssprung auf sich aufmerksam. Nachbörslich schoss der Wert dieser Aktie um neun Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Produktions- und Auslieferungszahlen für dieses Jahr bestätigt hatte.

Während bei Tesla zahlreiche Produktionskürzungen in Shanghai und Deutschland die Produktionszahlen in diesem Jahr etwas gedämpft haben, blickt der Autobauer Rivian gelassen in die Zukunft und hält für das Gesamtjahr an seinem Produktionsziel von 25.000 Fahrzeugen weiter fest. Dies befeuerte den Aktienkurs am Montag nachbörslich merklich, das Papier konnte direkt über den 50-Tage-Durchschnitt springen und versucht sich nun auf einem vergleichsweise tiefen Niveau an einem Boden. Kann das Momentum auf Sicht der nächsten Tage weiter genutzt werden, könnte dies sogar zu einer Auflösung der jüngsten Seitwärtsphase führen und würde mittelfristig wieder vielversprechende Handelsansätze eröffnen.

Doppelhoch hohe Hürde

Obwohl sich das Papier von Rivian immer noch in der Handelsspanne der letzten drei Monate aufhält, könnte durchaus im Bereich von rund 32,00 US-Dollar ein tragfähiger Boden hervorgehen und weitere Zugewinne zunächst an 35,76 und darüber glatt 41,00 US-Dollar hervorrufen. Aber erst einen Sprung über das Doppelhoch in diesem Bereich dürfte eine mittelfristige Long-Variante aktivieren und Gewinnen in den Bereich von rund 50,00 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Genau auf dieses Szenario könnte man als Anleger beispielshalber über das mit einem fest eingebauten Hebel von 3,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long WKN MD2VLL setzen und hiervon überdurchschnittlich profitieren. Sollte jedoch das Unterstützungsband um 32,00 US-Dollar nachhaltig verlassen werden, müsste noch einmal empfindliche Rücksetzer zurück auf 26,94 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Ein weiteres Ziel darunter befindet sich in einem bärischen Fall an den Julitiefs bei 24,48 US-Dollar.

Rivian Automotive Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Rivian Automotive Inc. Strategie für steigende Kurse WKN: MD2VLL

Typ: Faktor akt. Kurs: 1,36 - 1,37 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 11,440 Euro

Basiswert: Rivian Automotive Inc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 31,89 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 3,21 Euro Faktor: 3,0

Kurschance: + 135 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

