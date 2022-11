Rheinmetall mit ordentlich Schwung

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

In Europa wird die Munition knapp, aber auch der Bedarf an Panzern ist zuletzt sichtlich gestiegen und bescherte der Rheinmetall-Aktie seit Kriegsausbruch in der Ukraine einen wahren Höhenflug. Von diesen Höchstständen hat sich das Papier zuletzt weit entfernt, allerdings holt das Papier mit großer Geschwindigkeit seine Verluste wieder auf!

Nach dem massiven Kurssprung der Rheinmetall-Aktie Ende Februar über das Niveau von 100,00 Euro folgte eine größere Kursrallye und brachte bis Juni dieses Jahres einen Höchststand bei 227,90 Euro hervor. An dieser Stelle schien das Rüstungsunternehmen allerdings etwas überbewertet zu sein, was sich im Folgenden in Verlusten zurück auf 140,45 Euro bis Mitte September manifestiert hatte. Dort konnte Rheinmetall schließlich einen volatilen Boden aufbauen und diesen in der abgelaufenen Handelswoche auch durch den Anstieg über 170,00 Euro erfolgreich abschließen. Nun holt die Aktie merklich auf und besitzt noch immer deutliches Aufwärtspotenzial.

Aus technischer Sicht ist der Sprung über 170,00 Euro als sehr positives Signal zu werten, dies hat in der Folge nämlich Aufwärtspotenzial an 187,45 und darüber 198,50 Euro freigesetzt. Dort würde das Papier entsprechend auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement treffen, wo eine mittelfristige Richtungsentscheidung bevorstehen dürfte. Bis dahin allerdings könnten Investoren durch den Einsatz eines Faktor Zertifikates mit einem fest eingebauten Hebel überdurchschnittlich profitieren. Rücksetzer unter die beiden gleitenden Durchschnitte verlaufend um 160,00 Euro sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, hier könnten rasch Abschläge auf die Novembertiefs bei 153,05 Euro bevorstehen, darunter müssten die Herbsttiefs um 140,45 Euro als Support einspringen.

Faktor Zertifikat Long auf Rheinmetall AG Strategie für steigende Kurse WKN: MD3EEC

Typ: Faktor akt. Kurs: 4,55 - 4,57 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 7,930 Euro

Basiswert: Rheinmetall AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 181,45 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 5,89 Euro Faktor: 3,0

Kurschance: + 29 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

