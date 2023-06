Paypal – Tech-Rally verpasst?

Die Rally der vergangenen Wochen ging an einer namhaften Tech-Aktie komplett vorbei – Paypal. Der Titel ist am Donnerstag auf ein neues Mehrjahrestief gefallen, notiert rund 80 Prozent unter dem Rekord und auch Bewertungstechnisch auf einem niedrigen Niveau. Der Absturz kommt nicht ohne Gründe, auf dem aktuellen Niveau sieht eine Comeback-Wette jedoch vielversprechend aus. Nach dem Ende der Pandemie musste sich Paypal von dem bisherigen Wachstumskurs verabschieden. “Viele Investoren und PayPal selbst dachten, dass das E-Commerce-Wachstum weiterhin auf einem hohen Niveau wachsen würde”, sagt Dominick Gabriele, Executive Director und Senior Analyst bei Oppenheimer & Co. Der E-Commerce-Umsatz ist seit der Pandemie kaum gewachsen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich in diesem Bereich zahlreiche Zahlungsabwickler tummeln, die Paypal das Geschäft streitig machen.CEO Dan Schulman wird sich zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschieden. Ein neuer CEO wurde noch nicht vorgestellt. Mit der neuen Führung dürfte auch die Hoffnung auf strategische Impulse ruhen. Paypal hatte in den vergangenen Jahren einige Strategie- und Ausrichtungsänderungen vorgenommen, die nicht den gewünschten Erfolg brachten. Mit einem 25er-KGV ist Paypal mittlerweile günstiger bewertet als traditionelle Konkurrenten wie Visa oder Mastercard, die um 30 notieren.

