Neuer ETF: MSCI World ex USA

Xtrackers bietet erstmals weltweit gestreutes Engagement in Aktien aus Industrieländern unter Ausschluss der USA.

14. März 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETFermöglicht Anleger*innen in Europa erstmals Zugang zum MSCI World ex USA Index. Das ETF-Portfolio setzt sich zusammen aus 870 großen und mittelgroßen Unternehmen aus 22 von 23 Industrieländern, unter Ausschluss der USA. Es bietet ein diversifiziertes Investment in unterschiedliche Branchen und deckt 85 Prozent der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder ab. Zu den am stärksten vertretenen Regionen zählen Japan, Großbritannien, Kanada, Frankreich und die Schweiz.

Es handelt sich um eine thesaurierende Anteilsklasse.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Renten-ETF

IE0006WW1TQ4

0,15 Prozent

thesaurierend

MSCI World ex USA Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.138 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 14 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

14. März 2024, © Deutsche Börse AG