Neue Tradingchancen!

Sehr geehrte Leser/Innen,

In diesem kurzen Artikel möchte ich Sie auf bevorstehenden Handelsgelegenheiten hinweisen.

Lesen Sie selbst!

Der Nasdaq Composite Index erreichte am 16.6.2022 mit 10.565,10 Punkten eine X-Sequentials Kursziel Zone und schloss am Donnerstag, den 23.6.2022 höher bei 11.232,19 Punkten.

Widerstand befindet sich nun im Kursbereich von 11.261 Punkten bis 11.991 Punkten.

Es ist zu erwarten, dass der Nasdaq Composite Index innerhalb dieses Widerstandbereichs in Abwärtsrichtung umkehrt und das eigentlich Abwärtsziel bei 9.700 Punkten bis 9.225 Punkten erreicht.

Dieses dürfte an den Indizes DAX40 Index, MDAX Index, Euro Stoxx 50 Index, FTSE 100 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Dow Jones Transportation Index und Nikkei 225 Index nicht spurlos vorbeiziehen.

Bei den meisten dieser Indizes werden für die nächste Handelswoche neue Handelssignale im X-Sequentials Trading Börsenbrief erscheinen.

Seien Sie bei den nächsten Trades im DAX, Dow und Co mit dabei!

Beim Bund Future und 30 Years US-Treasury Bond Future wird nach erreichten Abwärtszielen derzeit der weitere Kursverlauf abgewartet.

Der US-Dollar Index, der das Verhältnis von sechs Währungen im Vergleich zum US-Dollar darstellt, befindet sich in einem Aufwärtstrend.

Hier zeigt die X-Sequentials Chartanalyse Methode einen weiteren Kursanstieg an.

Für den EUR/USD sind damit schwächere Kurse zu erwarten.

Dieses dürfte auch beim GBP/USD der Fall sein.

Beim USD/JPY ist derzeit von knapp 135 Yen ein Kursanstieg bis 139,35 Yen zu erwarten.

Bei diesem Währungspaar wurden zuletzt über 400 Pips gewonnen.

Ebenfalls steigende Notierungen sind bei den Devisenpaaren USD/SEK und dem USD/CAD zu erwarten.

Der USD/CHF bietet Aussicht auf Gewinne innerhalb einer Handelsspanne.

In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen werden im Forex Segment mindestens 3 neue Handelssignale erscheinen.

Seien Sie auf jeden Fall bei den nächsten Forex Trades mit dabei!

Letzten Sonntag wurde auf eine bevorstehende Trendwende bei den Rohstoffen hingewiesen.

Beim CRB-Index (ein arithmetischer Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden) lag ein negatives X-Sequentials X7 Muster vor, dass fallende Kurse erwarten ließ. Die Prognose erwies sich als richtig.

Somit dürften sich dieses oder nächstes Wochenende ausreichend neue Handelssignale bei den Rohstoffen ergeben.

Seit Sie auch hier auf jeden Fall mit dabei!

X-Sequentials Trading Börsenbriefs erscheint dieses Wochenende!

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

DAX Index: +261,69 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +635,26 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +313,28 Punkte,

Nasdaq Composite Index: +1157 Punkte.

Link: Zur Grafik

Der Beweis!

Seit Januar 2012 wurden 1151 Handelssignale veröffentlicht.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 20.5.2022 bei 170625 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot Grafik:

Stellen Sie sich bitte vor, wie Sie mehr Geld besitzen!

Ist es nicht ein schönes und beruhigendes Gefühl zu wissen, dass Sie sich wegen dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen keine besonderen wirtschaftlichen Sorgen mehr machen müssen, auch wenn die Börsen fallen?

Sie erhalten mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Finanzmarkt Analysen, Prognosen, Handelsvorgaben und Handelssignale, die Sie über Ihren Broker mit jedem Finanzinstrument sofort umsetzen können.

Sie profitieren bei Termingeschäften durch den gegebenen Hebel bei kleinem Einsatz.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen erscheint wöchentlich mit regelmäßigen Updates!

Sie erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen per E-Mail und per Zugang zum Lesebereich für die Abonnenten/innen.

Werden Sie nun Leser/in!X-Sequentials Trading Börsenbriefs erscheint dieses Wochenende!

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Was der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für Sie tut:

Sie wissen durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen, ob sich ein Markt innerhalb eines Aufwärtstrends oder Abwärtstrends befindet. Gewinne werden so wahrscheinlicher, da Sie im Falle eines Trends in die richtige Marktrichtung handeln.

Sie können durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen auch selbst Handelsentscheidungen herleiten.

Sie kennen die Kursziele des jeweiligen Aufwärtstrends oder Abwärtstrends.

Sie können sich bis zu den Kurszielen richtig im Markt positionieren.

Sie kennen durch den X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen Zeitziele.

Durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen kennen Sie im Vorfeld die Zeitpunkte, zu denen ein Markt höchstwahrscheinlich einen Hochpunkt oder Tiefpunkt ausbilden wird.

Sie erhalten sorgfältig ausgewählte, treffsichere Handelssignale persönlich vom Urheber der X-Sequentials Chartanalyse Methode für Sie ausgewählt.

Wenn Sie nicht selbstständig an der Börse handeln möchten, so können Sie das X-Sequentials Trading Musterdepot nachbilden

Ihre Vorteile durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen:

Sie besitzen Prognosen für alle wichtigen Märkte!

Sie sind bestens über die Börse informiert!

Enorme Zeitersparnis!

Sie müssen keine Handelssignale oder Handelsentscheidungen selber herleiten: Sie lesen diese ab!

Sie verdienen nun in mehreren Märkten gleichzeitig viel Geld!

Ihr Risiko wird auf mehrere Börsentransaktionen verteilt! / Risikostreuung!

Sie erhalten und vermehren garantiert Ihr Kapital!

Sie wählen nun aus, welchen Markt Sie handeln möchten!

X-Sequentials Trading Börsenbriefs erscheint dieses Wochenende!

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!