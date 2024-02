Lithium: Albemarle und Co. als Profiteure des Preisverfalls?

Die Lithiumpreise fallen, Gewinnwarnungen und Entlassungen häufen sich. Dennoch sind die Fundamentaldaten des Lithiummarktes weiterhin hervorragend. Wer die Krise aus einer stabilen Position heraus managen kann, könnte beim nächsten Zyklus zu den Gewinnern gehören.

Lithiumproduzenten warnen angesichts des rasanten Preisverfalls vor den Auswirkungen auf das Geschäft.

Tianqi Lithium aus China teilte am Dienstag mit, dass es für das Gesamtjahr einen Gewinnrückgang von bis zu 73 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Der Gewinneinbruch resultiert aus dem Einbruch der Lithiumpreise, die auch geringere Erträge aus der Beteiligung an der chilenischen SQM nach sich ziehen. Wertberichtigungen auf Bilanzpositionen werden wahrscheinlicher.

Konkurrent Ganfeng Lithium rechnet ebenfalls mit einem starken Gewinnrückgang zwischen 70 % und 80 %.

Der weltweit größte Lithiumproduzent Albemarle hat offenbar mehr als 300 Mitarbeiter oder 4 % seiner Gesamtbelegschaft in seinen US-amerikanischen und weltweiten Betrieben entlassen. Betroffen waren die Bereiche Recht, Fusionen und Übernahmen, Marketing, Materialwissenschaften, Forschung und Entwicklung sowie Recycling.

Die Marktlage ist bemerkenswert. Der Preis für Lithium ist seit dem Rekordhoch von Ende 2022 um mehr als 80 % eingebrochen. Doch das Ende der Fahnenstange scheint immer noch nicht erreicht. Experten gehen davon aus, dass die Preise für Lithiumcarbonat in China (dem größten Verbraucher und Produzenten) in diesem Jahr abermals um mehr als 30 % gegenüber dem Stand von Dezember 2023 fallen könnten.

200.000 t oder 17 % Überschuss: Lithium so billig wie Ende 2020 nicht mehr

Daten von Benchmark Mineral Intelligence zufolge ist der Lithiumpreis auf 13.200 USD pro Tonne gefallen – den niedrigsten Stand seit 2020. Der Grund ist ein anhaltender und hoher Überschuss auf dem Markt. Goldman Sachs taxiert diesen auf 200.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent bzw. 17 % der weltweiten Nachfrage in diesem Jahr.

Um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, müssen die Produzenten der Investmentbank zufolge die Produktion "erheblich" reduzieren. Ganz besonders betreffe dies die Produzenten in Australien. Diese bewegen sich tendenziell in einem höheren Bereich der Kostenkurve als die chinesischen Konkurrenten.

Die Prozesse für eine Reduktion des Angebots sind bereits in Gang. Albemarle etwa kündigte an, Projekte, darunter ein großes Raffinerieprojekt in South Carolina, zurückzustellen. Das Unternehmen ist laut den Analysten von BMI Research (Fitch Solutions) besonders anfällig für Störungen des Marktes, da der Schwerpunkt der Investitionen auf großen Lithiumexpansionen durch Konversionsanlagen liegt.

Dennoch gilt Lithium weiterhin als Rohstoff mit besten Zukunftsaussichten. Davon dürfte auch Albemarle profitieren, meinen die BMI-Analysten – gerade, weil jetzt kostengünstigen Lithiumprojekten Vorrang gegeben werde, könnte das Unternehmen von einer Erholung des Marktes und höheren Preisen profitieren.

"Das Unternehmen ist in der Lage, die Investitionsausgaben weiter zu reduzieren, um die Liquidität zu erhalten", heißt es in einem Kommentar. Die gute finanzielle Ausstattung eröffne auch Optionen in den Bereichen M&A und JV. Langfristig könnte Albemarle ebenso wie andere große Akteure von einer Marktbereinigung profitieren. Die Aktie jedenfalls zeigt nach einem regelrechten Preisverfall Anzeichen einer Konsolidierung.

Auch WoodMac betont die Bedeutung von Größe im aktuellen Marktumfeld – und die Möglichkeiten, die Größe mit sich bringt. So würden Fusionen und Übernahmen in diesem Jahr wahrscheinlich zunehmen, da die großen Lithiumkonzerne nach Wachstumsmöglichkeiten suchen und führende Bergbauunternehmen einen Markteintritt in Erwägung ziehen könnten.

"Lithiummarkt durchläuft turbulente Zeiten"

Lithium-Majors mit mehreren Anlagen, wie Albemarle, Tianqi und Ganfeng könnten laut WoodMac die Produktion drosseln, um das Marktgleichgewicht wiederherzustellen und ihren langfristigen Wert zu maximieren. Unternehmen, die nur ein einziges Projekt haben, können die Produktion dagegen nicht stoppen, ohne ihren Cashflow zu gefährden.

Allan Pedersen, Hauptanalyst für Lithium bei WoodMac sieht die Hauptgründe für den Preisverfall im erlahmenden Wachstum des EV-Marktes. Da im laufenden Jahr mehrere neue Ressourcen- und Umwandlungsprojekte anlaufen, könne sich das Überangebot und der Preisverfall sogar noch fortsetzen. "Der Lithiummarkt durchläuft turbulente Zeiten".

Pedersen betont jedoch auch die "nach wie vor hervorragenden Fundamentaldaten", die durch den weltweiten Druck zur Dekarbonisierung angetrieben würden.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.