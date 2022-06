Keine Entwarnung!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Indizes

Am Freitag, den 10.6.2022 wurde auf bevorstehende starke Kursabschläge bei den Indizes hingewiesen.

Die Indizes DAX40 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index und der Nikkei 225 Index folgten dieser Prognose und notierten in dieser Handelswoche signifikant tiefer.

Mit den Handelssignalen des X-Sequentials Börsenbriefs konnten die Abonnenten/innen nachfolgende Ergebnisse erzielen:

DAX Index: +261,69 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +635,26 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +313,28 Punkte,

Nasdaq Composite Index: +1157 Punkte.

Erfahren Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs wie es bei den Indizes weitergeht!

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen erscheint am Samstag, den 18.6.2022.

Forex

Beim US-Dollar Index ist ein Aufwärtstrend bis 111,20 Punkten zu erwarten.

Bei den Währungspaaren USD/JPY, USD/CAD, USD/SEK und USD/CHF ist daher mit festeren Notierungen zu rechnen.

Der EUR/USD notiert mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit 2016.

Hier muss der Wochen Chart für die weitere Kursprognose herangezogen.

Es ist zunächst ein weiterer Kursrückgang zu erwarten.

Nach Erreichen einer X-Sequentials Kurszielzone sollten sich höhere Notierungen anschließen.

Lesen Sie die neue, mittelfristige X-Sequentials Prognose für den EUR/USD selbst!

Auch wenn die Mehrheit negativ für den Euro gestimmt ist, die EZB wird alles tun, um den Euro retten.

Verpassen Sie keine mittelfristige Bewegung beim EUR/USD!

Der GBP/USD zeigt mittlerweile eine Entropie des Abwärtstrends.

Hier wird auf die Ausbildung eines positiven X-Sequentials Musters gewartet.

Der CRB-Index erreichte eine X-Sequentials Kurszielzone in Aufwärtsrichtung.

Wenn dieser Rohstoff Index keine starke Aufwärtsdynamik zeigen sollte, dann ist eine Trendumkehr in Abwärtsrichtung sehr wahrscheinlich.

Damit einhergehend wären keine Preissteigerungen mehr bei den Rohstoffen zu erwarten.

Hier wird auf die in der aktuellen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen beschriebene Chartformation gewartet.

Sollten Light Crude Oil (Erdöl), Natural Gas (Erdgas), ULSD Heating Oil (Heizöl) und RBOB Gasoline (Benzin) ihre Aufwärtszielzonen nicht erreichen, dann sind hier nun Trendumkehrungen der Kurse in Abwärtsrichtung zu erwarten.

Sobald die Kursbalken Konstellationen entsprechend meiner Hypothese einer Topbildung bei den Rohstoffen stimmig sind, erfolgt eine Positionierung auf der Short Seite.

Sie zahlen für 12 Monate Topinformation nur 499 Euro.Bei der monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

