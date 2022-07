K+S: Entscheidung steht kurz bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die charttechnische Lage beim Kali- und Salzproduzenten (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) spitzt sich immer weiter zu!



Auf der Oberseite deckelt die schwarze Abwärtstrendgerade Kursausbrüche, auf der Unterseite bremst die blaue 200-Tage Linie stärkere Kursverluste. Hier wird es in den nächsten Handelstagen definitiv zu einer Entscheidung kommen! Entweder erhalten wir bei Break der Trendgeraden ein Kaufsignal oder bei Unterschreiten der markanten 200-Tage Linie ein Verkaufssignal - Es bleibt spannend! Aktuell notiert K+S bei 22,48 Euro.

K+S Tageschart

Finanztrends Video zu K+S



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.