Interessante Signale aus China!

Der chinesische Parteitag ist beendet, Amtsinhaber Xi Jinping wurde erwartungsgemäß erneut zum Staatschef gewählt. Bemerkenswert ist dies aber dennoch, denn normalerweise folgt nach zwei Amtsperioden ein neuer Kandidat. Xi hat in den vergangenen Jahren seine Macht weiter gestärkt, so dass er nach der erneuten Wahl nun mächtiger denn je ist. Erneut hat Xi weitere Regierungsstellen mit loyalen Wegbegleitern besetzt. Politiker, welche einem gemäßigteren Kurs standen, wurden entsprechend ausgetauscht. Damit steigen auch die Sorgen an den Aktienmärkten!



Chinesische Aktien brechen ein!





Die kompromisslose und aggressive Politik wird Xi damit weiterführen, die er bereits in den ersten beiden Amtsperioden verfolgt hat. Damit rechnen immer mehr Anleger mit einem erneuten Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China. An den Börsen waren chinesische Aktien zum Wochenauftakt auch die klaren Verlierer. Titel wie Baidu, Tencent oder Alibaba gaben dabei zweistellig an Wert ab. Aufgrund der Fortsetzung der Politik unter dem alten und neuen Amtsinhaber dürfte der Trend nach unten noch nicht beendet sein.Am kommenden Donnerstag wird die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut um voraussichtlich weitere 75 Basispunkte anheben. Vor der letzten Zinsänderung gab es noch nie einen solch großen Schritt. Dennoch dürften die Aktienmärkte davon wenig beeindruckt sein. Schließlich rechnet die Mehrheit mit dieser Änderung, so dass diese bereits in den Kursen eingepreist ist. Weitere Zinsanhebungen werden in den kommenden Monaten folgen. Schließlich hat sich die EZB nach zögerlichem Verhalten nun die Bekämpfung der Inflation auf die Fahne geschrieben. Aufgrund des nach wie vor deutlichen Unterschieds zwischen dem aktuellen Zins sowie der momentanen Inflationsrate wird es noch etwas dauern, bis die Geldhüter wieder zu einer expansiveren Vorgehensweise wechseln werden. Dennoch können die Aktienmärkte durchaus weiter nach oben klettern. Schließlich hält der Bärenmarkt nun schon viele Monate an. Aus saisonaler Sicht darf man sich nun bis Ende des Jahres auf einen positiven Ausblick an den Aktienmärkten freuen. Insofern ergeben sich für eine „Jahresendrally“ derzeit durchaus interessante Einstiegsmöglichkeiten. So zeigt sich aktuell beispielsweise die Aktie von SAP mit ersten Signalen, welche den Beginn eines neuen Aufwärtstrends andeuten. Im Hebelzertifikate-Trader haben wir zuletzt eine gehebelte Long-Position (Turbo Open-End Long, WKN MD887K) auf das Walldorfer Unternehmen aufgebaut. Sollten die am Dienstag anstehenden Quartalszahlen überzeugen, ist von weiteren Kaufsignalen auszugehen!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.