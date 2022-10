Indizes X-Sequentials Trading für die 41. KW. 2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die letzten Trading Ergebnisse des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen waren:

DAX-Index: +282 Punkte,

All Ordinaries Index: +227 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1182 Punkte,

30 Years US-Treasury Bonds Future: +512,9 Ticks/Punkte (davor: +315 Ticks/Punkte),

USD/CAD: +324 Pips,

Light Crude Oil (Erdöl): +752 Pips

Natural Gas (Erdgas): +101,7 Ticks/Punkte-

Vor drei Wochen wurden +309 Pips im USD/JPY gewonnen.

Nachfolgend lesen Sie die, teils abgekürzt, aktuellen X-Sequentials Analysen aus dem aktuellen X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Nummer 517 für die nachfolgenden Titel: VIX, DAX 30 Index, MDAX-Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei225 Index.

VIX:

Der VIX-Index erreichte und überbot zuletzt Handelswoche mit 34.88 Punkten die

X-Sequentials Kurszielzone, notierte im Anschluss bis 28.50 Punkten tiefer und schloss am Freitag, den 7.10.2022 bei 31.36 Punkten. Durch dieses Überbieten sind nun weiter steigende Kurse bis zu der X-Sequentials Kurszielzone bei 41.70 Punkten bis 44.60 Punkten zu erwarten. Ein Kursanstieg beim VIX-Index bringt fallende Kurse bei den Indizes mit sich.

DAX-Index:

Der DAX-Index schloss am Freitag, den 7.10.2022 bei 12.273,00 Punkten. Es ist weiterhin Kursrückgang bis in die nächste X-Sequentials Kurszielzone bei 11.780 Punkten bis 11.595 Punkten zu erwarten. Die Folge Ziele liegen bei 11.210 Punkten und maximal bei 9.920 Punkten.

MDAX-Index:

Der MDAX-Index notierte in der vorletzten Handelswoche bis 21.612,93 Punkten tiefer und schloss am Freitag, den 30.9.2022 bei 22.370,02 Punkten. Der in der letzten Handelswoche genannte Widerstandsbereich bei 22.760 Punkten bis 23.240 Punkten wurde bis 23.512,59 Punkten überboten. Es wurde ein Spielraum bis 23.752 Punkten anberaumt. Der MDAX-Index schloss am Freitag, den 7.10.2022 jedoch unterhalb dieses Kursbereichs bei 22.530,96 Punkten. Es ist weiterhin die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 20.700 Punkten bis 20.660 Punkten zu erwarten. Sollte der MDAX-Index innerhalb dieser Kurszielzone nicht in Aufwärtsrichtung umkehren, dann ist ein Kursrückgang bis 20.300 Punkten bis 19.200 Punkten zu erwarten. Erfolgt erneut keine Umkehr der Kurse in Aufwärtsrichtung, dann befindet sich die nächste Kurszielzone bei 18.760 Punkten bis 17.760 Punkten. Dieses macht ein Unterbieten des Corona Tiefpunkts vom 19.3.2020 bei 17.714,91 Punkten bis 17.170 Punkten bis 15.995 Punkten wahrscheinlich.

FTSE 100 Index Futures:

Der FTSE 100 Index schloss in der letzten Handelswoche bei 6.989.5 Punkten. Der FTSE 100 Index bildete zwar am 6.6.2022 einen neuen Hochpunkt bei 7.645,5 Punkten aus, überbot aber die vorherigen Hochpunkte bei 7.629,5 Punkten (10.2.2022) und 7.635,0 Punkten (8.4.2022) nur marginal und verläuft seit dem 10.2.2022 primär in Seitwärtsrichtung. Es gilt daher das zuletzt im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen formulierte: "Soweit eine Kursprognose derzeit möglich ist, muss erwähnt werden, dass mit dem Tiefpunkt vom 7.3.2022 bei 6.722,5 Punkten ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt vorliegt. Dieses lässt ein Unterbieten/Erreichen dieses Tiefpunkts, zu mindestens einen weiteren Seitwärtsverlauf erwarten". Eine vorherige X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung befindet sich bei 6.856 Punkten bis 6.792 Punkten. Nach Unterbieten der unteren Begrenzung dieser Kurszielzone bei 6.792 Punkten befindet sich das nächste Kursziel bei mindestens 6.722,5 Punkten.

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index schloss am Freitag, den 7.10.2022 bei 3.375,46 Punkten. Auch beim Euro Stoxx 50 Index ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu erwarten. Es wurde im prognostizierten Kursbereich von 3.427,06 Punkten bis 3.514,49 Punkten Widerstand gefunden. Höchstwahrscheinlich wird im Zuge der Abwärtsbewegung bei den Indizes die untere Begrenzung einer bereits erreichten X-Sequentials Kurszielzone bei 3.272 Punkten bis 3.206 Punkten bis 3130 Punkten unterboten, bevor die Kurse in Aufwärtsrichtung verlaufen können. Mit dem letzten Handelssignal wurden 318,48 Punkte gewonnen.

All Ordinaries Index:

Mit einem Kursanstieg von über 6% zeigte sich der All Ordinaries Index in der letzten Handelswoche sehr fest. Das Wochentief lag bei 6.656,40 Punkten. Das Wochenhoch wurde bei 7.041,20 Punkten gehandelt. Somit wurde der in der letzten Ausgabe genannte Widerstandsbereich bei 6.757 Punkten bis 6.988,11 Punkten leicht überboten. Der Schlusskurs am Freitag, den 7.10.2022 lag bei 6.976,10 Punkten. Ungeachtet dessen sind so lange tiefere Kurse bis 6.310 Punkten bis 6.200 Punkten zu erwarten, solange der All Ordinaries Index mit seinen Tagesschlusskursen nicht oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 6.932 Punkten notiert.

Mit dem letzten Handelssignal wurden 227 Punkte gewonnen.

Dow Jones Industrial Index:

Der Dow Jones Industrial Index schloss am Freitag, den 7.10.2022 bei 28296.80 Punkten. Es ist weiterhin die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in einen X-Sequentials 5XZ invers Kurszielbereich bei 27815 Punkten bis 26290 Punkten zu erwarten.

Das Kursziel kann bis 27390 Punkte - 27090 Punkte eingegrenzt werden.

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index schloss am Freitag, den 7.10.2022 bei 11.039,47 Punkten. Es ist weiterhin die Fortsetzung des Abwärtstrends bis 10.320 Punkten bis 9.770 Punkten zu erwarten. An dieser Kursprognose wird so lange festgehalten, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 11.680 Punkten notieren. Wobei darauf geachtet werden muss, dass der Nasdaq 100 Index durch leichtes Überbieten dieser Marke per einem Schlusskurs Widerstand finden kann, um anschließend in Abwärtsrichtung zu notieren.

Nasdaq Composite Index:

Dow Jones Transportation Index:

Der Dow Jones Transportation Index notierte am 26.9.2022 bis 11.946,210 Punkten tiefer und schloss am Freitag, den 7.10.2022, nach einer Gegenbewegung bis 12.959,270 Punkten, bei 12.477,320Punkten. Die Prognose einer Abwärtsbewegung bis 11.360 Punkten bis 11.090 Punkten bis 10.790 Punkten ist weiterhin gültig. Diese Kursziele entsprechen dem zweifachen Kurszielabtrag des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters. Widerstand befindet sich an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12.670 Punkten

Nikkei 225 Index:

Der Nikkei 225 Index notierte vom Tiefpunkt am 20.6.2022 bei 25.520,23 Punkten bis 29.210,52 Punkten am 17.8.2022 höher, konnte sich jedoch im Anschluss nicht oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 28.623,78 Punkten behaupten und fiel bis zum 3.10.2022 bis 25.621,96 Punkte, um sich im Anschluss bis 27.399,20 Punkte zu erholen. Der Schlusskurs am Freitag, den 7.10.2022 lag bei 27.130,70 Punkten. Zwar notiert der Nikkei 225 Index seit geraumer Zeit in Seitwärtsrichtung und dieses erschwert eine Kursprognose, jedoch lässt sich ein Zusammenhang herstellen, wenn beachtet wird das die Kursbewegung bis zum 17.8.2022 mit einem Hoch bei 29.210,52 Punkten die X-Sequentials "X" Marke bei 28.510 Punkten des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters überbot und in Abwärtsrichtung umkehrte. Die Kurse fanden an dieser Marke Widerstand. Dieses kommt nur vor, wenn tatsächlich eine X-Sequentials "X" Marke errreicht wird. Es ergibt sich die nachfolgende Kursprognose: So lange die Marke von 29.210,52 Punkten nicht überboten wird, solange sind tiefere Kurse bis mindestens 24.115,95 Punkten zu erwarten.

Die vollständigen X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignale erhalten Síe mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen. Sie finden dort zudem die Kursgrafiken, Zinsmärkte, Forex und Rohstoff Analysen.

Die neue Ausgabe ist heute erschienen.

Sie erhalten in der neuen X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Ausgabe Nummer 517 Handelssignale für den DAX-Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Bund Future, US-Dollar Index und EUR/USD vor.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

