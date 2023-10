Goldexplorer: Bohrprogramm-Highlights im September

Auch im September haben Explorationsgesellschaften weltweit wieder nach Gold gesucht. Nicht wenige trafen überraschend hohe Konzentrationen an – und zwar auch an Standorten, die eigentlich als „abgegrast“ gelten. Ein Unternehmen entdeckte sogar 1.120,19 g/t Au auf 0,5 Metern. Wir stellen einige Bohrprogramm-Highlights des letzten Monats vor.

Cerrado Gold bei Don Nicholas: 122,20 g/t

Cerrado Gold (TSXV: CERT, WKN: A2QQRF, ISIN: CA1567881018) berichtete am 11. September über einen Gehalt von 122,2 Gramm pro Tonne aus über einen Abschnitt von 12 Metern in 109 Metern Tiefe beim Reverse-Circulation-Bohrloch PA_RC23-123 auf dem Don Nicolas Projekt im argentinischen Santa Cruz.

Das Loch wurde etwa 150 Meter westlich der in Betrieb befindlichen Chulengo-Grube zu Erweiterungszwecken gebohrt. Den Geologen des Unternehmens zufolge kann der West-Südwest-Trend an der Oberfläche entlang hydrothermaler Alteration über eine Streichlänge von mehr als 650 Metern nachvollzogen werden.

CEO Mark Brennan kommentierte: "Wir sehen ein erhebliches Potenzial, die Ressourcen in der Tiefe zu erweitern und im Zuge der weiteren Exploration weitere hochgradige Vorkommen zu erschließen"

New Found Gold bei Queensway: 146,67 g/t

New Found Gold (TSXV: NFG, WKN: A2QBFY, ISIN: CA64440N1033) teilte am 05. September mit, auf der Jackpot-Entdeckung erneut hohe Goldgehalte entdeckt zu haben. Bei Jackpot waren Ende Juni 95,7 g/t Au auf 3,25 m in Bohrloch NFGC-23-1292 in einer vertikalen Tiefe von nur 20 m durchteuft.

Nun wurden bei Folgebohrungen 119 g/t Au auf 4,10 m in Bohrloch NFGC-23-1425 und 147 g/t Au auf 2,70 m in Bohrloch NFGC-23-1423 gefunden. Die beiden Bohrlöcher liegen 15 bzw. 20 m neigungsabwärts von NFGC-23-1292 entfernt. Alle drei Abschnitte liegen in einer vertikalen Tiefe von 20 bis 40 Metern.

Es könnte sich bei Jackpot um eine etwa in Ost-West-Richtung verlaufende, steil nach Norden abfallende, hochgradige goldhaltige Verwerfung handeln, die mit grobkörnigem sichtbarem Gold durchsetzt ist. Ein Folgeprogramm ist angekündigt.

Astral Resources bei Feysville: 94,84 g/t

Astral Resources (ASX: AR1, WKN: A3C8WJ, ISIN: AU0000175838) informierte am 05. September über die Ergebnisse eines acht Löcher und 1.110 Meter umfassendes Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) im Prospektionsgebiet Kamperman beim Projekt Feysville im Goldgürtel Westaustraliens etwa 14 km südlich der Golden Mile-Lagerstätte (70 Mio. Unzen) bei Kalgoorlie.

Für das Bohrloch FRC243 wurden 4 Meter mit 94,84 g/t Au aus 77 Metern Tiefe, einschließlich 2 Meter mit 187,7 g/t Au aus 77 Metern Tiefe berichtet. Der Erfolg der Bohrungen unterstützt nach Einschätzung des Unternehmens das geologische Modell des Kampermann-Gebiets.

Astral Resources Managing Director Marc Ducler zufolge übertrafen die Ergebnisse von 4 Metern mit 94,84 g/t Au und 5 Metern mit 8,29 g/t Au alle Erwartungen. Da sechs RC-Bohrlöcher ausstünden, bestehe das Potenzial, eine bis zu 320 Meter hochgradige Streichlänge abzugrenzen, die derzeit sowohl nach Norden als auch nach Süden offenbleibe,

Ora Gold bei Crown Prince: 77,1 g/t

Ora Gold (ASX: OAU, WKN: A2PFH7, ISIN: AU0000040784) berichtete am 21. September über Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms bei Crown Prince, einer Goldlagerstätte innerhalb des Garden Gully-Projekts des Unternehmens 22 km nordwestlich von Meekatharra in Westaustralien. Zu den Highlights gehörten 3 m mit 77,092 g/t Au aus 53 m Tiefe in Bohrloch OGGSRC567.

In der aktuellen, seit August laufenden Bohrphase hat Ora Gold 58 Bohrlöcher (eine Kombination aus SLRC, RC und Diamant) auf insgesamt 6.500 m gebohrt, wobei die Ergebnisse für 465 m zurückgesendet wurden und die verbleibenden Resultate noch ausstehen.

CEO Alex Passmore kommentierte, die Ergebnisse belegten "weiterhin den hochgradigen Charakter der Goldmineralisierung".

Musgrave Minerals bei Cue-Break of Day: 71 g/t

Musgrave Minerals (ASX: MGV, WKN: A1H754, ISIN: AU000000MGV1) informierte am 05. September über Bohrergebnisse beim Cue Break of Day Projekt in Westaustralien. Zu den Highlights zählten 18 Meter mit einem Gehalt von 71 Gramm aus 7 Metern Tiefe in Bohrloch 23MORC318.

Laut Pressemitteilung unterstützen die Ergebnisse bei der Bestimmung der Erzganggrenzen, der Erzdicke, der Gehaltsverteilung und der vorhandenen Hohlräume für das Tagebauprojekt. CEO Rob Waugh sprach von überzeugenden Bohrergebnissen, "die weiterhin die zuvor gemeldete hochgradige, oberflächennahe Ausstattung des Goldprojekts" unterstrichen.

Musgrave Minerals wurde im September durch Ramelius Resources übernommen, das u.a. die Goldminen Mt. Magnet, Edna May, Marda, Tampia und Penny in Westaustralien besitzt und betreibt.

West Red Lake Gold Mines bei Rowan: 70,8 g/t

West Red Lake Gold Mines (TSXV: WRLG, WKN: A3DXMA, ISIN: CA95556L1013) vermeldete am 12. September Ergebnisse der Bohrungen auf dem Rowan-Projekt im Red Lake Gold District im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Zweifelsohne ein Highlight: Bohrloch RLG-23-163B durchteufte 70,80 g/t Au auf 8,3 Metern, einschließlich 1.120,19 g/t Au auf 0,5 Metern. Dieses Bohrloch stellt nach Angaben des Unternehmens den hochgradigsten Abschnitt dar, der jemals auf dem Gebiet gefunden wurde.

Shane Williams kommentierte die Ergebnisse: "Es gibt nur sehr wenige Orte auf der Welt, an denen die geologischen Bedingungen für einen Abschnitt dieses Kalibers vorliegen, und der Bezirk Red Lake hat immer wieder bewiesen, dass er definitiv einer davon ist." West Red Lake Gold Mines hatte das Rowan Bohrprogramm bereits von 17.000 m auf 25.000 m erweitert.

i-80 Gold bei Cove: 49,4 g/t

i-80 Gold (TSX: IAU, WKN: A3CLTE, ISIN: CA44955L1067) hat am 07. September über Ergebnisse der laufenden Untertagebohrungen auf dem Konzessionsgebiet McCoy-Cove in Lander County im US-Bundesstaat Nevada informiert. Zu den Highlights gehörte Bohrloch iCHU23-13, das 49,3 g/t Au und 21,0 g/t Ag auf 2,2 m durchteufte.

i-80 Gold CEO Ewan Downie sieht in dem Bohrprogramm die Bestätigung, dass "Cove eine der hochgradigsten Goldlagerstätten Nordamerikas" ist. Mit Mächtigkeiten von oft über 20 Metern werde Cove voraussichtlich ein zentraler Vermögenswert in den längerfristigen Entwicklungsplänen des Unternehmens sein.

An das nun abgeschlossene Entwicklungsprogramm der Phase 1 soll ein 40.000 m umfassendes Bohrprogramm abgeschlossen werden, bevor eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine Wirtschaftlichkeitsstudie auf dem Plan stehen.

Antilles Gold bei El Pilar: 31,9 g/t

Antilles Gold (ASX: AAU, WKN: A2QG77, ISIN: AU0000115172) informierte am 21. September über die Ergebnisse in Bohrloch PDH-029, das auf dem El Pilar-Projekt auf Kuba 10,5 Meter mit einem Gehalt von 31,9 Gramm Gold pro Tonne aus 46,5 Metern Tiefe durchteufte.

Damit ist das 10.000 Meter umfassende Bohrprogramm bei El Pilar zu etwa drei Vierteln abgeschlossen. Ziel ist es, eine erste Ressourcenschätzung für etwa 60 km westlich von Havanna gelegene Projekt vorzulegen.

Das Gold liegt im oberen Teil der geplanten Kupfermine Nueva Sabana, die im Rahmen eines 50:50-JVs mit der Regierung unter Aufsicht des Politikers Miguel Díaz-Canel erschlossen wird. Der auf 20 Mio. USD taxierte Bau könnte im zweiten Quartal 2024 beginnen und 10 Monate dauern. Möglicherweise könnte das Projekt durch einen Vorschuss auf den Verkauf von Goldkonzentrat finanziert werden.

Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 01.-22. September 2023. Die Reihenfolge der Ergebnisse orientiert sich an der Kombination aus Goldgehalt und Länge des Bohrlochs.

