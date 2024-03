Gold - Auf zu neuen Höhen, oder Tiefen?

Der Preis des begehrtesten Edelmetalls der Welt ist in den letzten Wochen in die Höhe geschossen. Zeitweise konnte Gold sogar an die Marke von 2.200 USD pro Unze anklopfen. Allerdings sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass Gold nicht steigt, sondern die dagegen gerechneten Währungen immer schwächer werden. Gold hält letztendlich nur seine Kaufkraft. Dies war schon immer so und wird auch künftig in den bekannten Rahmen so bleiben. Daher ist eine Technische Analyse auf das Gold strenggenommen, eine Technische Analyse auf Währungen. Ungeachtet dessen ist aktuell zu beobachten, dass die Indikatoren Verkaufssignale gegeben haben oder, wie im Fall des MACD-Indikators, kurz davorstehen. Somit dürfte nach dem steilen Anstieg nun zumindest eine Seitwärtskorrektur stattfinden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

